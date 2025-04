La oposición acusa al gobierno municipal de abandonar los centros de Servicios Sociales

Abandono y negligencia. Y colapso. Así ha descrito la concejala Lucía Beamud la situación de los centros de Servicios Sociales de la ciudad y así se expuso en una moción presentada por Compromís. Que, obviamente, no se aprobó, pero cuyo valor, para ello, es la de visibilizar el punto de vista y generar debate.

Su concejala Lucía Beamud afeó sistemáticamente la política municipal al respecto, que tildó de "desmantelamiento" de unos centros "que nos encontramos sin ninguna fuerza y que tanto nos costó levantar. En dos años ha cambiado la dinámica, con servicios cada vez más precarios".

Pintó Beamud un escenario de catástrofe: "los centros ya no son atención primaria, sino de urgencia social. No hay trabajadores en los centros municipales y no pueden atender más que en caso de urgencia. Y no hablamos ya de prevención. Visiten el centro de la Malva-rosa. Las técnicas hacen de subalternas. O el de Quatre Carreres, que no tienen ni siquiera técnica. O el de Patraix, que no abre por la tarde porque no hay plaza".

Beamud anunció movilizaciones sindicales -un representante de CC.OO pintó previamente un escenario de colapso- "Hay 17 personas menos en la atención a la dependencia cuando estábamos a cero en la lista de espera y ha ha subido un 225 por ciento. Y en una emergencia social como es la dana, este gobierno descartó la incorporación de nuevo personal a los Servicios Sociales, que se le ofreció por la consellería".

Su conclusión fue que "Todo esto no es casual. Es un modelo, que trata la atención social como una molestia. La diferencia entre vosotros y nosotros es que para vosotros es un negocio y para nosotros es una necesidad. Y la consecuencia es masificación, precarización y privatización. Valencia merece unos servicios dignos y ustedes no están a la altura".

Maite Ibáñez, en su intervención / Ayto Vlc

"No es esencial para ustedes"

La secundó la socialista Maite Ibáñez, quien reprochó al equipo de gobierno "que ahora tienen grandes eventos mientras anulan los servicios sociales", que "quiere lo grande, pero no olvida lo pequeño", tildando las políticas como "un desprecio a la ciudadanía y que "el propio ayuntamiento reconoce, a través de los centros, la falta de personal, con 190 vacantes. No es esencial para ustedes".

"La plantilla es muy profesional, pero están desbordados" aseguró. Y reprochó a la alcaldesa que "las personas necesitadas y vulnerables les molestan. Los que tienen rentas bajas, los refugiados, dependientes o enfermos les molestan".

Laura Torrado intervino en turno de réplica / Ayto Vlc

Nuevas aperturas

Se esperaba la contestación de Marta Torrado. "No se puede hablar de desmantelamiento, cuando el número de plazas actuales es apenas una menos que hace dos años, y se han producido renuncias a plazas estabilizadas, además de jubilaciones. Es necesario insistir, si, que los trabajadores son prácticamente las mismas que dejaron las mismas. Y en el futuro, el compromiso de este gobierno municipal es y será siempre reforzar los servicios sociales. Y así habrá un mínimo de 51 técnicos más, incluyendo "psicologos, educadores sociales, técnicos de integración sociales, auxiliares administrativos... que supondrán una inversión de 1,8 millones de euros".

Y anunció "la apertura inminente de un centro social en La Torre, y estamos acabando obras en Benicalap y Russafa y estamos promoviendo otro en Torrefiel, con lo que el de Orriols será sólo para ese barrio. Hemos ampliado el convenio con Cruz Roja para que el CAES de Santa Cruz de Tenerife abra los 365 días del año y con la nave adyacente, para duplicar la capacidad de atención".