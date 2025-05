Un retraso en las nóminas de los trabajadores de la fundación registrada por la UCO hace saltar las alarmas

El traspaso de poderes en la Fundación Valencia Activa, del anterior concejal y vicepresidente Juan Manuel Badenas, al nuevo concejal de empleo y responsable José Gosálbez, ambos de Vox, ha provocado un retraso en el pago de las nóminas de los empleados del organismo autónomo municipal. Esta situación ha hecho saltar las alarmas después de que ayer mismo los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registrasen la sede de esta fundación, bajo sospecha por los contratos firmados por Badenas, de manera presuntamente fraudulenta.

Sin embargo, el propio regidor de Vox y portavoz en València José Gosálbez se ha apresurado a aclarar que una cosa esté vinculada a la otra. "El concejal no tiene en su disposición las claves de autorización de los pagos de la Fundación València Activa. El trámite se solventará el primer día laborable del mes de mayo, el viernes día 2, y se efectuará el pago de las nóminas a los trabajadores", han señalado fuentes de la concejalía de empleo y emprendimiento. Tras la última crisis ocurrida en el gobierno municipal de València, Gosálbez y su compañera Mónica Gil asumieron las delegaciones que antes llevaba el díscolo y exconcejal del Grupo de No Adscritos Juan Manuel Badenas. Esto es las competencias de Empleo, en Valencia Activa, y las de Parques y Jardines. De hecho, la investigación abierta por la Fiscalía Provincial y la UCO ha requerido contratos referidos tanto de Valencia Activa como de Parques y Jardines.

El PSOE denuncia el retraso en el cobro de las nóminas

Esta mañana, el PSOE ha denunciado este retraso en el cobro de las nóminas y ha cargado contra Badenas y Vox. El portavoz socialista Borja Sanjuan denunció que el gobierno de María José Catalá "no sólo ha tratado de ocultar las contrataciones irregulares en Valencia Activa sino que, además, mientras la UCO de la Guardia Civil registraba las instalaciones municipales en busca de documentación relacionada con la investigación abierta, el gobierno municipal seguía sin pagar las nóminas de abril de los trabajadores de la fundación”. “Justo hoy el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, hemos conocido que María José Catalá no está pagando a trabajadores públicos del Ayuntamiento de València. En concreto, los trabajadores de Valencia Activa no han cobrado su nómina este mes por culpa de la mala gestión de un desgobierno que no es capaz ni siquiera de pagar la nómina”, ha manifestado minutos antes de participar en la tradicional manifestación del 1 de mayo.

El responsable socialista ha recordado que Valencia Activa es, precisamente, la misma fundación municipal donde se presento ayer la UCO requiriendo "los contratos sospechosos de los socios de gobierno de Catalá por posibles casos de corrupción".

“La alcaldesa tiene un problema de corrupción y ni tan siquiera es capaz de pagar las nóminas de los trabajadores, que es lo mínimo que debe hacer un gobierno municipal. No solo trata de esconder un posible caso de corrupción para que no se investigue su negligente gestión durante la dana sino que, además, es incapaz de gestionar mínimamente los gastos corrientes y habituales del Ayuntamiento”, apuntó.

Sanjuan añadió que a la situación de las nóminas, "que deberían haberse pagado hace una semana, se suma a una mala gestión que está provocando serios problemas de funcionamiento de la fundación Valencia Activa, desde donde se desarrollan los programas de empleo municipales". La fundación, de hecho, sufrió "un cambio de estatutos por parte de los concejales de Vox y con el consentimiento de Catalá para eliminar las políticas activas de empleo que se estaban desarrollando para combatir el alto desempleo femenino que sufre la ciudad".

Badenas atiende a los medios ayer, tras conocerse el registro de la OCU en el Ayuntamiento de València. / José Manuel Lopez

"Esta fundación está bajo mínimos" denuncia Borja Sanjuan

“La fundación está bajo mínimos porque Vox se ha dedicado a suprimir programas, a boicotear el Pacto por el Empleo y, además, ha sufrido un recorte muy significativo de Labora en estos dos años de gobierno de Mazón. No han sacado nuevos procesos de selección mientras han recortado la plantilla de una fundación que había hecho un gran trabajo durante los ocho años de gobierno progresista, reduciendo ostensiblemente el nivel de paro de la ciudad. Es decir, están bajo mínimos por una gestión absolutamente negligente de los concejales de Vox designados por Catalá, que no puede desentenderse de la situación que se ha creado, con impagos y, además, adjudicando contratos que están bajo investigación judicial”, ha lamentado Sanjuan.

Por todo ello, Sanjuan ha exigido a Catalá que cese a los concejales de Vox, Badenas y Gosálbez, que han demostrado “que no saben gestionar, que son presuntamente corruptos y que deje de amparar la corrupción a cambio de su propia estabilidad política. Si una alcaldesa no vale para garantizar la nómina, no vale absolutamente para nada”, ha finalizado.

Gosálbez (Vox) pide disculpas

Por su parte, el nuevo concejal de empleo desde hace pocas semanas, José Gosálbez, ha respondido que mañana por la mañana "tendremos las claves para poder hacer los pagos de las nóminas de los trabajadores de Valencia Activa. En primer lugar, pido disculpas, hay que pedir disculpas a los trabajadores de la fundación, los cuales mañana podrán cobrar sus nóminas, lógicamente".

En cuanto a los contratos firmados de forma presuntamente fraudulenta por Badenas, Gosálbez volvió a repetir el argumento de María José Catalá ayer mismo. "Respecto a lo que indica el señor Sanjuan, que la OCU, que la Guardia Civil solicitó en Valencia Activa es de antes de 2023, y quien gobernaba antes de esa fecha, la izquierda y la ultraizquierda, el PSOE y Compromís". Sin embargo, fuentes de toda solvencia que maneja Levante-EMV, confirman que la documentación requerida sobre la Fundación Activa anterior al gobierno de Catalá se limita a las actas fundacionales de la citada fundación, a las características y fines de la entidad, no a la contratación que realizó en esa época el gobierno de izquierdas.