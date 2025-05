Buscan a un vecino de València con problemas de salud desaparecido desde el domingo

Han pasado seis días con sus respectivas noches desque que los familiares de Salvador Moya López tuvieron noticias de este hombre de 57 años que permanece en paradero desconocido desde el pasado domingo. La última vez que lo vieron fue en la Avenida Levante UD, en el valenciano barrio de Benicalap, en los alrededores de un establecimiento de comida rápida. Ahora, la familia ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a este hombre que padece distintos problemas de salud.

Precisamente en la falta de medicación para tratar estas patologías uno de los aspectos que más preocupa a su hermana Ángeles Moya, quien ha denunciado la desaparición de Salva ante la Policía Nacional "porque nos preocupa mucho que le pueda pasar algo", lamenta. En este sentido, insiste que el desaparecido "está diagnosticado de varias enfermedades" y en caso de no seguir adecuadamente el tratamiento "puede afectar gravemente a su salud".

Visto por última vez en Benicalap

La mujer ha empapelado las zonas que visita frecuentemente con carteles con su rostro para tratar de reunir pistas sobre el paradero de su allegado, a quien "le gusta mucha el campo y visita frecuentemente el Parque de Cabecera y el Parque de Benicalap", así como otros espacios naturales de la ciudad, detalla la familiar al tiempo que hace un llamamiento a toda persona que pueda tener algo de información sobre su paradero.

Denuncian la desaparición de Salvador Moya en Benicalap. / L-EMV

"La última noticia que tenemos de él es que estaba por Benicalap y horas antes de desaparecer hacía cosas muy raras. Caminaba por mitad de la carretera y en sentido contrario al tráfico. Le llamábamos la atención y nos respondía, algo que nos llamó la atención porque él es una persona muy tranquila", cuenta la hermana.

Sin pistas sobre su paradero

Si bien no tiene ninguna información de su hermano desde el pasado domingo a las 16:30 horas, sospecha que pueda estar en lugares como Burjassot, Paterna o Godella, municipios que visita frecuentemente y a los que acude caminando. Así con todo, insiste, "no sabemos dónde puede estar, pero sabemos que no está en ningún hospital porque hemos llamado a todos".

Salvador Molla tiene 57 años de edad y una estatura aproximada de 1.70 metros. Tiene los ojos marrones, lleva gafas y en el momento de la desaparición vestía un pantalón gris y un jersey marrón. También llevaba en ese momento una bandolera marrón recién estrenada en cuyo interior guardaba toda la documentación, apunta la hermana.