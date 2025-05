València se prepara para el boom del 'flex living' con casi 3.000 plazas

"Una residencia flexible para recién divorciados"

Aunque en The Residential Hub apuestan por inquilinos de 25 a 35 años para evitar un gran arraigo en sus viviendas, el jefe de operaciones de la compañía que otros operadores de flex living alquilan sus apartamentos de media estancia a personas que acaban de dejarlo con sus parejas. «Son como una residencia flexible para recién divorciados. Gente que en un primer momento no tiene adónde ir y encuentra aquí una estancia flexible con todo amueblado», explica Omar Pinto. «También se facilita el alojamiento a personas más adultas que quieren reformarse su casa y necesitan unos meses en una residencia. Nosotros no lo hacemos, pero se está explitando más ese perfil de persona que tiene un impacto en su vida y necesita una solución transitoria para poner las cosas en orden», continúa el COO de The Residencial Hub. Fuera de esto, como se ha dicho, el perfil mayoritario sería el de gente joven que se traslada a trabajar a otra ciudad, extranjeros que vienen a trabajar a España, nómdas digitales, y empresarios que se trasladan a las principales ciudades y buscan espacios sociales que les permitan dedicar tie po a sus negocios. El ingreso medio de los clientes de la citada compañía es de 32.000 euros anuales y la estancia media de 11 meses.