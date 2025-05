Día de la madre con ‘mascletà’, calor y floristas resignadas

La mascletà que ayer se disparó en la plaza del Ayuntamiento de València tuvo imágenes propias de Fallas, con calor, miles de aficionados en la plaza y una pirotecnia, Pibierzo, que no pudo disparar en Fallas por mal tiempo y que ayer se sacó la espina por todo lo alto. Horas antes del disparo ya había gente apostada en la calle para coger primera fila. El tráfico, el turismo, el vallado de la ‘mascletà’ y las floristerías, abarrotadas de gente por el día de la madre, llenaron la plaza desde medio día, pero fueron precisamente las tiendas de flores las que vieron ligeramente alterado su trabajo respecto a años anteriores. A partir de las 12, la decena de negocios florales estaban a pleno rendimiento y a las 13 horas les vallaron la zona, lo que no impidió que pudieran salvar in extremis el día más importante del año para el sector.

El problema comenzó a las 13 horas, cuando la Policía Local colocó las vallas para evitar que la gente se acercara a la pirotecnia.Pese a todo, y debido a la polémica generada en las últimas semanas, los agentes dejaban pasar a los clientes hasta los kioskos, que dejaron de vender poco antes de las 2 de la tarde para garantizar todas las medidas de seguridad. Ni siquiera llegaron a cerrar los comercios; esperaron a que terminara el disparo y se agotara el género para bajar la persiana.

Las diferentes floristas con las que habló Levante-EMV describieron la solución del ayuntamiento como«correcta», pero no ocultaron su malestar, más por la gestión previa que por el resultado final: la polémica generada semanas atrás de la coincidencia del disparo de Pibierzo -anulado por las lluvias en Fallas- en el primer domingo de mayo creó un rechazo frontal por las consecuencias que podría tener el vallado, el disparo y toda la infraestructura alrededor de este acontecimiento festivo.

"Ha costado, pero finalmente ha empezado a venir la gente"

Sin embargo, pasado el medio día, el negocio comenzó a despuntar y los ánimos cambiaron. Ahora bien, «esperamos que no vuelva a pasar otro año», reconocía otra de las gerentes de estos negocios. «Ha costado, pero finalmente ha empezado a venir gente ya», reconocían en Flores Pau. En Flores Emi recordaban que este es «el mejor fin de semana del año». Además, para comprobar que todo estaba bien y apaciguar los ánimos, el concejal Santiago Ballester fue tienda a tienda a saludar a las gerentes.

El consistorio para las madres

Entre tanto, la mascletà se confirmaba como un éxito total, tanto por el espectáculo de Pibierzo como por la gran afluencia de gente. Era la primera de las tres mascletaes aplazadas en Fallas y la más difícil de encajar, pues las otras serán en fiestas normales como el Día de la Virgen y el Corpus. El buen tiempo lo puso fácil en esta ocasión.

La alcaldesa de València, María José Catalá, apuntó a que la ‘mascletà’ de ayer era «especial» porque «la familia es el pilar fundamental sobre la que se construye la sociedad que tenemos». «De mi madre he aprendido su libertad y pasión, que es lo más importante que podía transmitirme y gracias a eso estoy aquí», señaló.

Catalá explicó que las ‘mascletàs’ en los domingos se situaron en estas tres fechas señaladas precisamente por la envergadura de los festivos, y recordó que en la de ayer, todas las invitadas al balcón fallero eran madres, tanto pertenecientes a asociaciones y colectivos como empresarias.