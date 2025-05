El derribo de la Venta de Bous del Saler ya acumula un mes de retraso

El derribo de la Venta del Saler, el antiguo cortijo donde se guardaban las reses que se iban a lidiar en la plaza de toros de València, no arranca. No se ha movido aún ni una piedra y no hay máquinas trabajando en la zona. Solo se ha colocado un cartel donde se indica que se van a acometer unas obras pero nada más.

La concejalía de Devesa Albufera, que gestiona el concejal de Vox José Gosálbez, señala que la empresa está cumpliendo los plazos previstos en la obra, que se tiene que ejecutar durante un período máximo de 6 meses.

Sin embargo, fue a finales de marzo cuando téoricamente debería haberse iniciado el derribo pero ha pasado un mes y pocos días y sigue sin haber maquinaria trabajando en el lugar. Devesa Albufera reitera que el derribo se tiene que llevar a cabo. La Venta de toros situada en el bosque de la Devesa, junto a uno de los itinerarios paisajístico del pulmón verde, es un edificio fuera de uso y de ordenación. Su estado de deterioro constituye un peligro. Toda la zona será objeto de una restauración paisajística