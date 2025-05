Revelan nuevas irregularidades en los contratos de Badenas (Vox): 72.560 euros adjudicados sin mesa de contratación

La actividad administrativa de Juan Manuel Badenas al frente de sus competencias fue intensa y redundante. Muchas adjudicaciones, casi siempre las mismas firmas. Compromís y PSPV han revelado dos nuevos contratos del edil de Vox con Imedes y Next Services 2000 SL, empresas que ya estaban bajo la lupa de la UCO después de que la oposición presentara ante la Fiscalía Anticorrupción una serie de contrataciones que podrían ser constitutivos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Según han recordado las valencianistas Papi Robles y Lluïsa Notario en rueda de prensa, el digital ‘The Objective’ publicó en febrero unas informaciones acompañadas de grabaciones donde se aseguraba que el director de comunicación del Instituto Imedes, Javier Cebrián –marido de la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé– había participado en la elaboración de unos pliegos que finalmente se adjudicó su misma empresa. La licitación para esta campaña de comunicación y visibilización de Valencia Activa fue publicada en la plataforma de contrataciones del Estado con un presupuesto de 138.000 euros sin IVA, más tarde se retiró de la plataforma y finalmente volvió a publicitarse con dos empresas concurrentes, de la que resultó ganadora Imedes.

Ampliación de denuncia

Compromís llevó a la Fiscalía esta maniobra y ahora ampliará su denuncia con otro contrato que, según han explicado, sigue “el mismo modus operandi”. Robles y Notario han desvelado que Badenas adjudicó a Imedes la gestión del perfil corporativo del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, entonces bajo el mando del exportavoz de Vox. Para esta adjudicación firmada el 25 de junio de 2024 se empleó la fórmula del contrato menor con la participación de tres empresas (una desistió y otra presentó una oferta superior al presupuesto acordado), resultando como ganadora Imedes, por importe de 15.911 euros.

“Este contrato se publicó en la plataforma de contratación con los pliegos porque previsiblemente iba a ser un contrato abierto. Pero 24 horas después se canceló el anuncio y pocos días más tarde se adjudicó a dedo con un contrato menor”, ha relatado Notario. “En ningún sitio se ha explicado por qué se canceló esa licitación. Además todo esto ocurrió en las mismas fechas aproximadamente que ocurrió lo de la Valencia Activa. Es un patrón de conducta dentro del ‘caso Badenas’”, ha añadido la concejala valencianista.

Supuesta nueva irregularidad

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, también ha añadido presión sobre el exteniente de alcalde destapando una nueva irregularidad en los contratos de Vox con Next Services 2000 SL, firma investigada por la UCO y vinculada al empresario José Parés –quien según 'The Objective' estaría involucrado en una presunta operación de espionaje a Compromís y PSPV–. El socialista ha explicado que en la adjudicación del concurso para la promoción y gestión de los eventos ‘Gala de entrega de los Premios Emprendimiento 2024 y Congreso para el fomento del emprendimiento sectorial', con un importe de 72.560 euros (IVA incluido), la Fundación Valencia Activa no constituyó una mesa de contratación como exige la ley, sino solamente formó una “unidad técnica” y “guió” el proceso para que el adjudicatario fuera una de las empresas investigadas a pesar de que su oferta era 15.000 euros más cara.

“Hemos podido fiscalizar una nueva contratación de Juan Manuel Bádenas a José Parés, en este caso de un concurso de más de 70.000 euros en el cual se iba requiriendo a esta empresa, a Next Services, todas las veces que fuera necesario hasta que tuviera los puntos suficientes para que fuera la adjudicataria a pesar de que ni siquiera era la mejor oferta económica de todas las que se presentaron”, ha detallado.

De este modo, según consta en el expediente, el proceso para impulsar los Premios Emprendimiento 2024 y el Congreso para el fomento del emprendimiento Sectorial de 2024 estuvo “plagado de irregularidades” como la ausencia de constitución de la mesa de contratación, ya que solo se permitió a la empresa de Parés corregir la documentación aportada para que pudiera sumar más puntos que el resto de los participantes en el concurso. No se le ofreció la misma posibilidad a la empresa que ofreció un precio más barato (15.000 euros menos) y que finalmente quedó en segunda posición a pesar de que habían incurrido en el mismo problema de justificación.

"Contrataciones hacia un empresario amigo"

“Estamos ante una muestra más de cómo se estaban orientando presuntamente todas las contrataciones de Valencia Activa, de la organización que dirigía en este momento Juan Manuel Bádenas, hacia un empresario amigo, al que además la había encargado espiar a los concejales de la oposición”, ha incidido el responsable socialista tras exponer el nuevo contrato irregular. Tal como publicó este periódico, Parés está vinculado a tres empresas (Next Service 2000 SL, Puro Bienestar SL y Finfinesinergizate SL) que recibieron de Vox hasta siete contratos y 315.000 euros.

A la vista de esta nueva irregularidad, Sanjuan ha exigido a María José Catalá que actúe de una vez. “María José Catalá no puede seguir mirando hacia otro lado. Es evidente que se acumulan los indicios de que se estaba llevando a cabo una posible trama corrupta en el seno de su gobierno. Y lo que está haciendo al proteger a Juan Manuel Bádenas y Cecilia Herrero solamente para asegurarse sus votos en el pleno es simple y llanamente amparar la corrupción”, ha finalizado.