Los sindicatos exigen cubrir las 193 vacantes en los Servicios Sociales de València

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han convocado a los trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de València para que respalden cuatro concentraciones en sus respectivos centros y una última manifestación en la plaza del ayuntamiento. Las protestas se realizarán todos los viernes de mayo a las 10.30 de la mañana en los 13 centros municipales, el centro de atención a la inmigración o el centro de atención social a personas sin techo. La manifestación será en junio. Y el motivo está resumido en el encabezado de la convocatoria: "Sin profesionales no hay Servicios Sociales".

Los sindicatos reclaman que el consistorio cumpla con su obligación de servicio público y ataje «las interminables listas de espera en los servios sociales» que hacen que no se puedan atender de manera conveniente las necesidades de la población, cada vez más dependiente por la elevada tasa de envejecimiento. Según señalan, la falta de atención en tiempo prudencial está dejando desprotegida a toda la poblaciónen general y a menores en situaciones de riesgo, mayores o familias sin recursos en particular.

En este escenario de necesidad, todo lo que ofrece el ayuntamiento es una plantilla cada vez más menguada, con enormes cargas de trabajo que hacen inasumible la atención. Los sindicatos no manejan datos concretos –los han pedido pero no se los han facilitado–, pero Compromís recabó información a través de una pregunta a la concejala del ramo. Los Servicios Sociales tenían 193 vacantes a principios de año. La cifra tiene que ver con las bolsas de trabajo aún por conformar y las bajas laborales sin cubrir. "Muchas veces lo que hacen es tapar huecos pasando a los trabajadores de un servicio a otro, pero eso no soluciona nada", lamenta un empleado municipal.

Al respecto, la valencianista Lucía Beamud lamenta que "el colapso del servicio con muchas vacantes que el gobierno del PP y Vox ha decidido no cubrir". Y añade: "Este abandono deliberado está dejando a familias sin atención, a personas mayores esperando más de un año para una valoración de dependencia y a ayudas de vivienda que no llegan por falta de personal para tramitarlas. No se trata de un problema técnico, sino de una decisión política del gobierno de Catalá que está desmantelando un servicio esencial para la ciudadanía más vulnerable. València merece unos servicios sociales dignos y con recursos, no este abandono institucional", cierra la concejala.