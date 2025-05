El último "papa León", muy importante para la Virgen de los Desamparados

Uno de los detalles que han llamado la atención del nuevo papa es el nombre con el que será conocido: León. Sobre todo, porque no es un nombre de pila habitual en la sociedad civil. Pero el hecho de ser el décimocuarto quiere decir que no es un nombre inusual común en el nomenclator de los sumos pontífices. Y, de hecho, en la lista histórica no es un nombre especialmente lejano.

De hecho tiene una curiosa coincidencia: el primer y el último papa elegidos en el Siglo XIX fueron "Leones".

León XII fue nombrado en 1823. Es el primero del siglo porque su antecesor, Pio VII lo fue en 1800, el último año del Siglo XVIII. Su pontificado duró relativamente poco: cinco años.

Pero el antecesor inmediato de Robert Prevost, León XIII -Gioacchino Pecci- es lo suficientemente reciente como para disponer ya de fotografías suyas. Y su periodo es el tercero más largo de la historia después de los de su antecesor Pío IX y del reciente Juan Pablo II: 25 años desde 1878 a 1903.

Y con otra particularidad: fue elegido prácticamente con la misma edad que el actual: 68 años por los 69 de Prevost. Más curiosidades: su cónclave también duró dos días. Está considerado un buen papa, preocupado por la cuestión social y las condiciones de trabajo.

En clave valenciana fue un papa especialmente importante, razón por la que su retrato forma parte de la galería que se exhibe en la Basílica, puesto que fue quien proclamó Patrona de la ciudad de Valencia a la Virgen María, Madre de los Desamparados, en el año 1885.

La ciudad de València le tiene dedicada una pequeña calle peatonal en la zona de En Corts, al inicio e la la Carrera San Luis