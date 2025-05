Los bomberos de València realizan un simulacro de incendio en un edificio de oficinas de altura para mejorar su formación

Bomberos municipales de València han realizado este viernes un simulacro de incendio en un edificio de oficinas de gran altura, en la calle Menorca de la ciudad, que se habría declarado en el piso undécimo y en el que las máquinas detectoras de humo han hecho saltar las alarmas de la instalación y el personal ha iniciado su plan de autoprotección interno.

El objetivo de estos ensayos es mejorar la formación de los efectivos porque, según ha recalcado el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, "este último año además tenemos ejemplos de que los riesgos pueden ser cambiantes y que de lo que ha sucedido hasta ahora no nos sirve, sino que tenemos que probarnos a nosotros mismos en situaciones antes quizá no previstas". Es el caso, por ejemplo, del incendio de febrero del pasado año en un edificio de Campanar, que costó la vida a diez personas.

En este simulacro el fuego se ha originado en la planta 11 del edificio. Una de las trabajadoras ha avisado al 112, que ha activado a bomberos de València e informa que una de sus compañeras no ha podido salir. Después de realizar el rescate, se ha gestionado su atención sanitaria.

Caballero ha apuntado que este caso "puede ser un incendio parecido al que fue en Campanar", con propagación también por fachada y con una tubería de gas que ha explosionado en la parte exterior. "Estamos probando absolutamente todo porque lo que queremos es mejorar y trabajar esa cultura de la prevención para saber que nos podemos enfrentar en el día a día a situaciones como estas", ha defendido.

El concejal Juan Carlos Caballero sigue de cerca el simulacro / Levante-EMV

El instructor Julio Rodríguez ha explicado a los medios que en estos días están realizando distintos simulacros de actuaciones y este viernes le ha tocado el turno a un edificio de altura de oficinas, que es diferente al de viviendas. En la evacuación, se tiene que ver qué personal puede ser evacuado hacia la calle o a espacios seguros o confinar en caso de que no sea posible.

Los bomberos disponen de una ficha de intervención de los edificios de altura que refleja toda la vía de evacuación, las escaleras, las puertas secas, el tipo de fachada existente, si es combustible, si es ventilado o no. En el caso de València, Rodríguez ha señalado que ya hacían las fichas antes del incendio de Campanar aunque ahora remarcan "específicamente" el tipo de fachada y si es ventilada o no.

Cambio de normativa

En esta línea, Caballero ha afirmado que a partir de Campanar el Ayuntamiento de València cambió la normativa para exigir la ficha de intervención a todas las nuevas construcciones para adquirir una licencia. "A partir de este momento todo aquel que quiera construir una vivienda, va a tener que presentar al Ayuntamiento de València para obtenerla la ficha de intervención", con el fin de que, cuando se detecta un incendio, "desde el centro de comunicación y desde el momento en el que salen en el parque ya van a saber dónde tienen las vías de evacuación, las zonas seguras, dónde tienen las fuentes de agua, si hay ascensores o no".

Rodríguez, como jefe del servicio del Departamento de Bomberos durante 13 años, ha destacado la importancia de la cultura de la prevención con unas cifras: en el año 2009 tenían 13.500 servicios, actualmente --sin contar la dana-- se bajado a 6.500 o 6.700. "Ya no hay hornillos que se ponen debajo de la mesa las mujeres mayores; ya no hay diez aparatos a un mismo enchufe", ha dicho, además de las medidas del propio código de edificación.

Rodríguez ha explicado que cada día los bomberos están muy formados en siniestros básicos, como los de vivienda, pero ha destacado la dificultad que entraña cuando se suceden incendios que coordinan varios parques. En todo caso, ha detallado que el 99 por ciento de los servicios son básicos y el 1% restante se produce en el metro, un barco, o un garaje.

A su juicio, "falta formación y la formación solo se adquiere de este modo, haciendo servicios, con infraestructuras grandes y de manera que lo que podamos hacer es poner en crisis al sistema", para evaluar las decisiones que se deben adoptar: si evacuar o no; confinar o qué hacer cuando alguien se queda atrapado.

En estos casos, también ha resaltado la importancia de la información y de saber recabarla. Antes, ha subrayado, "yo me cogía al portero del edificio y me lo ponía al lado" o bien la recibía de los propios evacuados. "Yo no me conozco los 44.000 edificios que hay en la ciudad de València; entonces tengo que ir muchas veces intentando recibir información a través de los que tienen la propia información, que son los que tienen la propia infraestructura del edificio", ha manifestado.

Por su parte, Caballero ha resaltado que durante esta semana se han estado realizando simulacros en otros puntos, como el Oceanogràfic o el San Pío V, para "simular lo que es más parecido a un incendio real, a una emergencia real, que te puedas encontrar".

"La preparación es muy importante porque tenemos que estar lo mejor preparados posible ante cualquier situación de emergencia que se pueda dar en la ciudad. Este último año además tenemos ejemplos de que los riesgos pueden ser cambiantes y de que lo que ha sucedido hasta ahora no nos sirve, sino que tenemos que probarnos a nosotros mismos en situaciones antes quizá no previstas", ha dicho, y ha apuntado, como ejemplo, actuaciones en garajes con incendios de coches eléctricos o con baterías.

Según Caballero, "es una nueva casuística que se da con el paso de los tiempos y con las nuevas tecnologías". En este caso de las oficinas, se ha tenido que evacuar por completo todo el edificio. "Por lo tanto, hemos implicado no solo al cuerpo de bomberos, a nuestros propios sistemas y servicios de emergencias, sino también a la ciudadanía, aquellos que trabajan o que residen de forma real en una vivienda, para que sepan también cómo deben de proceder, cómo deben de actuar, cómo autoprotegerse para salvar sus vidas y luego tratar de desenfocar el incendio y tratar de restablecer otra vez la normalidad", ha indicado.

Así, ha defendido que trabajan "mucho la cultura de la prevención, probamos nuestros propios sistemas de emergencia, hacemos una evaluación de qué ha fallado, de qué ha funcionado o de qué podemos mejorar y además le damos traslado también a las infraestructuras para ver cómo han funcionado también los propios sistemas de emergencia y seguridad y protocolos internos".