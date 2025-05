Benavent reclama que "la desgracia no nos divida" en la Missa d'Infants

«La Mare de Deu os lleva en el corazón. Os pido que le agradezcáis todas las expresiones de solidaridad que habéis visto y que son expresión de lo mejor que hay en el interior del ser humano. Vuestra presencia nos lleva al corazón los sufrimientos y las esperanzas de todos los afectados por esta desgracia y que hoy se convierten en oración en presencia de la Mare de Déu».

Con estas palabras, el Arzobispo Enrique Benavent saludó la presencia de alcaldes y alcaldesas de las poblaciones afectadas por la dana en la Missa d'Infants. Que compartieron asientos con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a la que acudió sin incidentes, incluso con aplausos. Acudió acompañado de la alcaldesa María José Catalá y se sentó en la zona de autoridades, al lado de la delegada de gobierno, Pilar Bernabé. La misa se siguió de forma respetuosa, con la presencia de numerosas personas procedentes de la zona cero, que tienen como tradición la presencia tanto en este oficio religioso como en el resto de la jornada.

Un desamparo casi de kilómetro cero daba a la misa un carácter muy especial en su edición de 2025, en el que Benavent les aseguró que «la Mare de Déu os lleva en el corazón. Vuestra presencia nos lleva al corazón los sufrimientos y las esperanzas de todos los afectados por la desgracia, que hoy se convierten en oración en presencia de la Mare de Deu.

Los acontecimientos se han acumulado y por eso también hizo referencia a la sucesión en la silla de Pedro. Primero, recordando el gesto de Francisco en los peores momentos de la dana: «quiso que una pequeña imagen de la Mare de Déu que le habíamos regalado unos meses antes presidiera una de las audiencias generales de los miércoles. Se acercó a ella, oró en silencio durante unos momentos, depositó una rosa a sus pies y se dirigió a la multitud que participaba en la audiencia con estas palabras: “He querido saludar a la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia, esta pequeña imagen que los mismos valencianos me han regalado. Hoy de modo especial oramos por Valencia y por otras zonas de España que están sufriendo por el agua”. Con numerosos gestos el Papa nos manifestó que nos llevaba en el corazón.

Ahora ha sido llamado a la Casa del Padre y ha experimentado el momento de máxima pobreza que puede experimentar cualquier ser humano, que es la hora de la muerte. En esta celebración os invito a todos a tener un momento de oración por Él, para que haya sentido su cuidado maternal en el trance de este mundo al Padre; que Ella, que cuida de los pobres, haya cuidado de él en el momento en que todos experimentamos la máxima pobreza.

Y de la misma manera saludó la llegada del nuevo papa: “A la alegría del tiempo pascual que estamos celebrando se une hoy la alegría por el nuevo sucesor de Pedro, por el nuevo Pastor llamado a guiarnos por los caminos del Evangelio. A su protección lo encomendamos pidiéndole que cuide de él para que sea, como él mismo dijo en sus primeras palabras, un verdadero cristiano con los cristianos y un pastor bueno para el Pueblo de Dios.

Mazón, con Pilar Bernabé / Eduardo Ripoll

La homilia fue un ejercicio en el que podían interpretarse los pensamientos. Por ejemplo, podría interpretarse que no hay que convertir la cuestión de la dana en una pugna política. Leyendo el pensamiento de María pidió un cambio de conducta ante la desgracia: "Ella quiere que en el sufrimiento, los hermanos encuentren en todos nosotros palabras de consuelo, gestos de amistad, actitudes de comprensión, auténtica solidaridad, generosidad desinteresada. María quiere que nos olvidemos de nosotros mismos, que no utilicemos el sufrimiento y las dificultades en función a otros intereses, por legítimos que sean. Eso es ser solidarios de los que pasan necesidad. María espera que la situación que estamos viviendo nos lleve a pensar en los valores en los que edificamos nuestra vida y nuestra sociedad. Espera, como madre de todos los buenos valencianos, que estas dificultades no sean una ocasión para dividirnos más, sino para hermanos y que las diferencias se resuelvan desde el respeto y el diálogo. Esa sería la alegría de su corazón".

Y también hizo un ejercicio de transversalidad a la hora de relacionar aquellas personas que, como María, llevan una cruz en su vida, enumerando tanto las personas a las que se puede aplicar la eutanasia como el aborto o la emigración: "En el camino de la vida encontraremos personas que llevan su cruz, a las que, en muchos casos, no podremos liberarla de ella: enfermos incurables que viven en un mundo que justifica que se acabe con su vida; personas con fragilidades a las que el mundo ignora, no quiere mirar o trata con indiferencia; vidas no nacidas que ya en el seno de la madre están amenazadas, personas mayores, que no tienen nadie que les quiera, personas que no son respetadas en su dignidad; emigrantes que legítimamente buscan vivir con dignidad humana. Trabajemos para liberarlos de su cruz o, al menos, ayudemos a llevarla. La Mare de Déu nos recuerda que todos ellos son sus preferidos".

Como remate, Benavent ha recordado que esto le puede pasar a cualqueira. «Cuando aparezca la Cruz en nuestra vida, o cuando la veamos en algún hermano nuestro o cuando llegue la hora de pasar de este mundo al Padre, como buenos hijos de María no nos olvidemos de decir: Empareu-nos nit i dia en totes les necessitats, puix que sou Verge Maria Mare dels Desemparats. Que así sea".