Traslado en tiempo récord sin perder un ápice de fervor

Flotando entre la multitud que se agolpaba tratando de que la Mare de Déu y de todos los valencianos, nuestra Geperudeta, les tendiera la mano en busca de amparo en este año especialmente duro tras el mazazo de la dana, aunque fueran las suyas las que tocaran o se aproximaran a la imagen. Así ha recorrido, en un tiempo récord, entre vítores y muestras de un fervor y amor incondicional, la Virgen de los Desamparados la distancia que separa su casa habitual, la Basílica, con la Catedral de València.

Con la misma prisa con la que Mazón abandonaba el lugar tras la Missa d’Infants, aunque por motivos bien distintos, el primero para evitar posibles improperios, y la patrona de los valencianos impulsada por toda esa pasión y devoción de los cientos de valencianos que la han acompañado en el traslado, en poco menos de media hora la Perla del Túria hacia su entrada triunfal por la puerta de los Hierros mientras redoblan las campanas del Miguelete.

En el trayecto las escenas de fervor de padres levantando entre las cabezas de la gente a sus hijos pequeños para llevarlos hasta los bajos del manto de la Geperudeta se han repetido como cada año en un traslado que por el tiempo que ha durado podría ser calificado de histórico. A las diez y 33 minutos de la mañana la Virgen salía por la puerta de la Basílica, ya las once de la mañana, minuto arriba minuto abajo, la imagen de nuestra patrona ya entraba en la Seu de València. “Valencianas, tots a una veu, ¡visca la Mare de Déu!”, le vitoreaban una y otra vez.

Desde los balcones pétalos de rosa teñían un manto rojo en el suelo a su paso tras un rodeo por la plaza de la Virgen especialmente rápido, en comparación con otros años según los habituales al acto, antes de tomar la calle Micalet. Desde el segundo piso de la Casa Vestuario, las autoridades, entre los que se encontraba la alcaldesa de València, María José Catalá, y varios consellers, siguen también el Traslado.

Pese a la rapidez con la que avanzaba entre la multitud, no ha habido que lamentar ningún incidente, en buena parte por esos guardianes con los que cuenta la Geperuta, los ‘eixidors’, que la protegen para que el excesivo fervor de los fieles no enturbie lo que es un día de fiesta. Entre ellos se encontraba por primera vez Borja, un joven de 23 años que ha querido seguir los pasos de su tío, con 14 años de experiencia como eixidor. “Ha sido precioso, es indescriptible la experiencia, me he emocionado al verla, cantando el himno, ya estoy pensando en volver el año que viene de nuevo”, confesaba con emoción este eixidor primerizo.

La devoción llevada al extremo

Por momentos, la devoción, el deseo de querer tocar, aunque sea con la yema de los dedos, a la Mare de Déu, hace que una joven se lance entre las cabezas de varios asistentes, y reptando entre ellas como la fan más desesperada en un concierto, consigue su propósito con alegría desorbitada. O un padre que consigue llevar a su hija hasta la Geperudeta, mientras otra niña llora agobiada por el gentío. Otros no pudieron alcanzar la imagen, es el caso de María Ángeles y Juan Pablo, vecinos de Torrent, quienes junto a sus tres hijos acuden cada año con el esperanza de tocarla y estar lo más cerca de ella. “Es muy importante para nosotros, es nuestra madre, pero este año se nos ha hecho más tarde”, confiesa emocionada la madre al ser el primer año de la pequeña Loreto, de solo ocho meses. Otro año lo intentarán de nuevo, todo sea por el amor incondicional a la Geperudeta.