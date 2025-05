La reforma de la plaza del Ayuntamiento se hará por fases y se va a simplificar

Justo ahora que se cumplen 5 años de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y de otros espacios urbanos como la plaza de San Agustín, el concejal de Urbanismo Juan Giner ha anunciado hoy que este viernes se va a llevar a la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato para llevar a cabo la reforma definitiva del ágora consistorial, una obra que fue iniciada por el gobierno progresista de Compromís y PSOE, que ya había dejado encarrilada la reforma definitiva de la principal plaza de la tercera ciudad de España.

La alcaldesa María José Catalá ha reactivado este plan que la propia alcaldesa había enfríado por la terrible dana del 29 de Octubre y tras darle "una repensada", como ha explicado cuando se le preguntó sobre este asunto.

El proyecto se va a simplificar y se podría hacer por fases

Según Juan Giner, "se ha trasladado al equipo redactor -de la futura obra definitiva para transformar la plaza del Ayuntamiento- la necesidad de simplificar al máximo el proyecto, de ajustarlo al presupuesto y de que se redacte el proyecto preveyendo una posible actuación por fases".

Este viernes, ha anunciadpo el concejal de Urbanismo, "va a la junta de gobierno la adjudicación del contrato al equipo ganador y cuando tengan redactado un borrador se dará a conocer igual que vamos a hacer esta semana con el caso del proyecto de la plaza de San Agustín". De hecho, el plan para renaturalizar y pacificar el tráfico rodado en el eje de plaza de España con San Agustín y San Vicente es otra actuación que llevaba dos años paralizada y que Catalá parece querer ahora recuperar y reactivar.

Respecto de la plaza del Ayuntamiento, ha recordado Giner, "la primera acción" del gobierno municipal de PP y Vox fue "acercar el transporte público al centro para conectarlo con los barrios de la ciudad. Además hemos estado trabajando con el equipo ganador del concurso de ideas de la plaza del Ayuntamiento desde el inicio de la legistatura".

"Como saben, -ha indicado Giner-, la alcaldesa de València se rodeó de un equipo de arquitectos de gran prestigio mediante la constitución de un consejo asesor de urbanismo donde ahí se analizó este proyecto y otros proyectos existentes y futuros y se le ha trasladado al equipo redactor esta serie de recomendaciones".

Entre otras, que se ajuste al máximo al presupuesto, para evitar posibles sobrecostes y que se pueda hacer la obra por fases, lo que quizá permita empezarla incluso en 2027, cuando ya el mandato esté tocado a su fin.

Compromís reclama la autoría del proyecto

Coincidiendo con la celebración del quinto aniversario de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento por el gobierno de Joan Ribó, Compromís ha anunciado que reactivará la recuperación del espacio público en su regreso al gobierno en 2027 tras la “legislatura de parón del bipartito PP/Vox”.

Así lo ha manifestado la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, esta mañana cuando se han cumplido los 5 años de que el servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València emprendía las obras de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento. “Entonces la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento se convirtió en un símbolo de una ciudad y un gobierno que se reivindicaba y celebraba a si misma recuperando el espacio para las personas”, ha recordado Robles, que lamenta que —”aunque la ciudadanía la siga celebrando disfrutándola a diario como entonces la preparamos”— “a día de hoy sea símbolo de la parálisis y falta de gestión del gobierno de Catalá, PP y Vox, que paralizaron una reurbanización que ya estaría realizándose”.

“Hemos pasado de un gobierno con el que todo era posible a uno que no ve posible hacer nada bueno”, ha añadido el concejal Giuseppe Grezzi, impulsor de la transformación desde la concejalía de Movilidad Sostenible. Y es que, antes de aquel 12 de mayo de 2020, el servicio gestionado por el concejal de Compromís "ya había iniciado en 2015 el camino que desencadenó en la actuación con las peatonalizaciones del entorno los últimos domingos de cada mes, mientras realizaba los estudios, actuaciones previas y diseños para realizar la transformación del espacio en una auténtica plaza, tal y como se presentó el 25 de octubre de 2017 y se acabó ejecutando dos años y medio después".

Grezzi y Robles han recordado los 5 años de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. / R.L.V. / Compromís

Grezzi: "Catalá se ha especializado en paralizar nuestros proyectos"

“No es una opinión, es un hecho: Catalá ha paralizado la plaza del Ayuntamiento; es incapaz de renaturalizar Pérez Galdós y Giorgeta y va a gastar el doble de dinero para simplemente actualizar ligeramente las aceras y mantener el tráfico y el túnel; y donde Compromís ideamos y diseñamos el parque García Lorca, Catalá no puede hacer algo que no incluya asfalto y no menos de dos carriles por sentido”, resume Grezzi algunos de los proyectos trabajados bajo su supervisión con el aval y el trabajo de los técnicos municipales que el gobierno bipartito ha frenado o desvirtuado. “Igual resulta que el problema es ella”, valora el extitular de Movilidad Sostenible.

Por eso, desde Compromís, Robles anunciaba que “si así lo decide la ciudadanía, en 2027 se pondrá fin a esta legislatura de parón de Catalá, y Compromís retomaremos, no solo el proyecto de la Plaza del Ayuntamiento que ya podría estar en marcha, sino el resto de los que ha paralizado o boicoteado”.

“Después de tanta parálisis, indecisión, y —no nos olvidemos— también aumentos exageradísimos y sospechosos de los costes en lo poco que está haciendo, mucha gente está ya valorando que lo mejor para València es que Catalá no haga nada y su legislatura se pase rápido. Nosotras, en cualquier caso, seguiremos proponiendo, vigilando y defendiendo todos los proyectos que dejamos en marcha y que son lo poco que se sigue ejecutando en la ciudad”, ha concluido la portavoz.