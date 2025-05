CCOO tacha de "intercambio de favores" el nuevo cargo creado para recuperar al exjefe Herrera

"El desprestigio y la arbitrareidad vuelven a la gestión de la Policía Local de València". Con esta frase tan contundente ha expresado su malestar la central sindical de CCOO en la Policía Local tras publicarse que la alcaldesa María José Catalá ha creado un puesto exprofeso, el de coordinador de emergencias y seguridad, para repescar a José Vicente Herrera exjefe de la policía que se jubiló el pasado 25 de abril por edad y ahora acaba de ser recuperado para esta nuevo cargo de carácter político, que depende directamente del concejal de Seguridad Ciudadana y Bomberos Jesús Carbonell. Tanto es así que CCOO ha advertido que estudia recurrir ante lo contencioso-administrativo este nombramiento al tiempo que lamenta que el cuerpo quede en manos "de dos funcionarios opuestos", el nuevo jefe Ángel Albendín y el anterior José Vicente Herrera.

CCOO advierte de la bicefalía y que hay "dos funcionarios opuestos"

CCOO advierte que en la Policía Local de València "la situación no puede ser más rocambolesca, pues se pretende compartir la jefatura de la Policía Local de València entre dos funcionarios opuestos". Se refiere el sindicato a que nada más producirse la jubilación de Herrera, fue sustituido por Ángel Albendín, el comisario principal que por rango estaba habilitado para asumir la jefatura. Con lo cual, al nombrarse a Herrera, se puede entender que se está desautorizando a Álbendín y que se está creando una bicefalía en el mando de la Policía Local de València.

Además, según expresan fuentes de CCOO, "el Sr. Herrera se jubiló forzosamente el pasado mes de abril y a día de la resolución (en vigor a 9 de mayo), ya ha perdido la condición de funcionario de carrera, por lo que la Alcaldía, utilizando el derecho y con la ayuda de la Secretaría General, no les queda más que fundamentar el nombramiento en los extraordinarios atributos del exjefe, eso sí, olvidando que está imputado por 4 delitos graves contra la administración pública, y que el buen nombre de la Policía Local de València seguirá perdiendo prestigio con cada noticia que publiquen los medios que siguen la instrucción de la causa penal".

Recuerda este sindicato, que la Resolución de Alcaldía, del 4 de abril 2025, que dispone el nombramiento del exjefe como “Coordinador de Seguridad y Emergencias”, es una plaza reservada a funcionarios de grupo A1, y, excepcionalmente al no ser funcionario, como es el caso, "deberá motivarse su nombramiento por criterios de competencia profesional pero, en ese caso, no podrá ejercer potestades públicas o de autoridad".

CCOO tacha de "intercambio de favores" este nombramiento

"Esta maniobra", defiende CCOO, "no se puede entender sino como un intercambio de favores a cuenta del dinero del ciudadano. De otra forma, no se entendería cómo han esperado a nombrarlo ahora que ha perdido la condición de funcionario, y con ello consecuentemente, la posibilidad del ejercicio de potestades públicas y de autoridad, es decir, que se ha ocupado una plaza de 74000 €/año (como un concejal), pero sin capacidad en el desarrollo de las funciones esenciales que debe tener el citado puesto de trabajo, todo ello, y parece lo menos importante, por no hacer la Resolución 9 días antes", apuntan fuentes de la central sindical.

Por todo ello, CCOO denuncia que se ha contratado con cargo al presupuesto de seguridad pública "a una persona jubilada (desconocemos como ha sido posible), una persona de partido -del PP-, que, si se trataba de agradecer con algún presente, éste debiera ser sufragado por aquel que se lo debe, el partido, o en todo caso, a través del ofrecimiento de un cargo de asesor por ejemplo, pero claro, el sueldo de asesor es bastante menor que el que va a percibir además, para ocupar un puesto sin potestad ni autoridad", reiteran estas fuentes sindicales.

El resultado es que CCOO de Policía Local de València "estudia presentar los correspondientes recursos a lo que entiende una resolución interesada que no se ajustaría a Derecho".