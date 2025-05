Compromís exige a Catalá que paralice los apartamentos turísticos de Poeta Mas i Ros

Compromìs per València ha exigido a la alcaldesa María José Catalá que ordene "la caducidad de la licencia y la paralización inmediata de las obras de construcción de apartamentos turísticos en cuatro bloques de viviendas de la calle Poeta Mas i Ros".

Esta noticia ha sido publicada hoy por Levante-EMV. En concreto, un grupo de vecinos y de activistas que se solidarizaron con los residentes protagonizó ayer una sentada en la calle Poeta Mas i Ros de València hasta que consiguieron parar las obras de estas habitaciones turísticas, ubicadas en una finca sita en el barrio de Ayora. Entre los residentes que protestaron está la activista vecinal Ana La Mataobras que denunció que los vecinos de la zona están en conflicto, desde agosto de 2023, con los propìetarios de estos bajos turísticos, "que están construyendo desde el primer momento sin licencia".

Fuentes municipales oficiales han señalado que la inspección del departamento de Urbanismo, del Ayuntamiento de València, tiene previsto pasar por esta finca para comprobar qué ha ocurrido y si la empresa promotora de las obras tiene licencia para construir estos apartamentos.

Robles (Compromís): "La licencia ya debería estar caducada"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís Papi Robles ha denunciado "la inacción de Catalá permitiendo que continúen las obras con una licencia ya debería estar caducada". La concejala valencianista "exige al gobierno municipal que actúe de oficio con la caducidad de todas las licencias de apartamentos turísticos que puedan ejecutarse en la ciudad".

Papi Robles asegura que la situación de los vecinos y vecinas de los bloques de viviendas del 106 al 112 de la calle Poeta Mas i Ros, "en el barrio de la Illa Perduda, dentro del distrito de Algirós, es completamente insostenible ante la amenaza de unas obras para la construcción de apartamentos turísticos que ha invadido su vida y que está pasando por encima de la actual normativa".

"La señora Catalá está tardando en actuar para caducar una licencia, que ya hace meses que debería estar caducada, y no consentir que siga adelante una obra que a día de hoy no debería estar produciéndose", añade la concejala. "Le recordamos a Catalá que ella y su gobierno deberían estar velando por el bienestar de los vecinos y vecinas de esta ciudad, impulsando vivienda pública y no más apartamentos turísticos”, apunta esta regidora.

Los cuatro bloques afectados son los números 106, 108, 110 y 112 de la calle Poeta Mas y Ros. Básicamente, el motivo del conflicto es que una empresa de alquiler de alojamientos turísticos está construyendo al menos una decena de nuevos alojamientos, en la planta baja, en unas construcciones que son bajos turísticos como los que proliferan en toda la ciudad.

La propiedad de la terraza comunitaria está judicializada

El pasado lunes, día 5 de mayo, la comunidad de propietarios y la inmobiliaria fueron al juzgado por una causa que debe aclarar si la terraza comunitaria pertenece al vecindario como defienden los afectados, o por el contrario, pertenece a la empresa turística que argumenta que la terraza es el techo de sus apartamentos turísticos y que puede abrir estos agujeros grandes en el patio de luces para iluminar y ventilar los bajos turísticos.

Mientras aún no se ha dilucidado la propiedad de la terraza comunitaria, relata Ana La Mataobras a este diario, la empresa turística sigue haciendo obras a toda velocidad. De hecho, ya se han compartimentado las diferentes estancias y ya se han conectado estas habitaciones que dan a los falsos techos de los deslunados con las entradas de las fachadas que dan a la calle mencionada.

Esta portavoz vecinal exige al Ayuntamiento de València que intervenga para paralizar estas obras que tacha de "ilegales". Además, esta mujer alerta de las múltiples molestias -ruidos, trasiego de clientes, gritos...- que generan los turistas, potenciales usuarios de estas habitaciones, cuando estén en funcionamiento. De momento, el acuerdo adoptado por los vecinos para que en esta comunidad no se construyan pisos turísticos no ha impedido que sigan construyéndose estos inmuebles. Tampoco la moratoria que impide conceder más licencias turísticas ya que lamenta esta activista vecinal la nueva normativa aprobada por el gobierno municipal de PP y Vox va a provocar que se construyan otras 5.000 viviendas turísticas en la ciudad.