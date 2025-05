La mitad de las plazas de la Universidad Popular de València se agotan en el primer día inscripción

La Universidad Popular de València ha recibido más de 4.000 solicitudes de plaza en el primer día del plazo de inscripción para el curso 2025/26. En tan solo 24 horas han quedado cubiertas el 52 % de las plazas ofertadas para el próximo curso en sus 50 actividades formativas de un total de 7.704 plazas. “Para el Ayuntamiento estas cifras son excepcionalmente positivas, ya que reflejan el interés de la ciudadanía en la formación de la UP, así como el acierto de la nueva oferta educativa a partir de septiembre”, ha declarado la concejala de Educación, Rocío Gil.

En este sentido, Gil ha recordado que para el próximo curso se ha incrementado el número de plazas ofertadas en 1.360 más y el número total de grupos, que será de 87. "Este aumento de plazas permitirá incorporar a vecinos y vecinas que, habitualmente quedaban en lista de espera, acceder al amplio abanico de formación municipal", ha señalado la presidenta del Consejo Rector de la Universidad Popular.

Por centros, los que mayor número de solicitudes ha recibido el primer día son la UP Russafa, con 664; UP Na Rovella, con 388 y UP Jesús, con 347 preinscripciones. En este sentido, la concejala de Educación ha puesto en valor el trabajo realizado por el anterior concejal a cargo del OAM de la Universidad Popular. “Estamos atendiendo al trabajo iniciado por el anterior equipo de dirección de la UP para el próximo curso 2025/2026 y las cifras apuntan a un año académico muy positivo”.

El plazo de inscripción seguirá abierto hasta el próximo 18 de mayo a las 20 horas. Las plazas solicitadas serán asignadas por sorteo y las que queden disponibles tras este proceso saldrán a matrícula libre a partir del 7 de julio. “Recordamos que el sorteo de plazas se celebrará el próximo viernes, 23 de mayo, a las 11:30 horas en acto público en el centro UP Aiora, ubicado en el Palauet d’Aiora”, ha detallado Rocío Gil.