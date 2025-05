València anula la licencia de la macroresidencia de las naves de la calle Guatla

El servicio de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de València ha anulado la licencia que la promotora de la macroresidencia de estudiantes de la calle Guatla, en el barrio de San Antonio (Saïdia) presentó en 2020 y que el anterior gobierno progresista empezó a tramitar tras la aprobación del informe de compatibilidad urbanística. El rechazo vecinal que generó el proyecto hotelero, impulsado por Inversiones Gran Valencia, llevó al anterior gobierno de Compromís y PSPV a echar marcha atrás y anunciar que no se construiría el hotel en la manzana interior de la antigua fábrica de Guatla. Se anunció entonces que la edificabilidad prevista en el plan general en esta manzana se trasladaría a otros solares del entorno. El PP, entonces en la oposición, se alineó con los vecinos y anunció que si gobernaba el proyecto se anularía.

En julio de 2023, ya con el PP en el gobierno, se aprobó en el pleno por unanimidad la suspensión cautelar de la licencia, cuya anulación se ratificará ahora. El actual concejal de Urbanismo y Licencia, el popular Juan Giner, avanza en este sentido con la anulación motivada por razones de seguridad y evacuación, de la licencia. Giner informó este jueves a los vecinos del trámite que da, se espera, carpetazo definitivo al proyecto.

Las obras del hotel para estudiantes, con más de 500 habitaciones repartidas en varios edificios, llegaron a arrancar con el derribo de parte de las naves industriales en 2022. El ayuntamiento ordenó la suspensión de las obras lo que derivó en un enfrentamiento con la promotora que amenazó con acudir a los tribunales y recurrió el acuerdo de suspensión cautelar de las licencias. La antigua fábrica de Hilados de la calle Guatla está delimitada por las calles Sagunto, Padre Urbano, Luz Casanova y San Bruno. La intención del ayuntamiento es destinar los edificios industriales, que no tienen protección, a dotaciones para el barrio.

Incumplimientos y deficiencias

Los motivos para la denegación de la licencia se fundamentan en informes urbanísticos desfavorables de los técnicos de la sección urbanística del servicio de Licencias de Actividades de enero y mayo de este mismo año según los cuales el proyecto incumple diversas normativas, desde la de accesibilidad a la de patrimonio histórico. Aseguran los técnicos que no encaja en los parámetros de edificabilidad de la parcela, que incorpora una pantalla acústica que contraviene la normativa al sobresalir de la cornisa, además señala las nuevas construcciones afectarían a las ya existentes cuyas fachadas medianeras tienen ventanas que recaen al patio interior. Señalan también el proyecto no incorpora ascensores ni rampas accesibles y que los aparcamiento para bicicletas se ubican en planta sótano cuando la normativa exige que estén a cota cero. El proyecto tampoco cumple con la normativa de incendios, al no recoger zonas refugio, ni de evacuación porque, entre otras cosas, incluye construcciones bajo rasante que no incorporan las medidas de evacuación exigidas. El ayuntamiento ha otorgado a la promotora un plazo de alegaciones para subsanar deficiencias, tras el cual ha vuelto a informar desfavorablemente al no haber sido estas subsanadas.