El ministerio pone bajo sospecha 9.000 apartamentos de Airbnb en València

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la conocida plataforma de alquileres vacacionales Airbnb eliminar casi 66.000 anuncios de pisos turísticosque considera ilegales. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías en las que e han detectados estos anuncios ilegales junto con Andalucía, Madrid, Catalunya, Baleares y Euskadi.

En el caso de València capital, la medida puede tener un importante alcance ya que de los 10.400 pisos turísticos de distintas plataformas que aparecen en el buscador de Visit València, el 71% son de Airbnb, esto es, 9.170. Lo que no quiere decir que todos estén incumpliendo la legalidad. Booking es la segunda plataforma con más apartamentos en oferta (2.632, el 20%) y le siguen a más distancia Tripadvisor o Homeaway.

València tiene aprobada en estos momentos una moratoria sobre los apartamentos turísticos mientras redacta la nueva normativa, conocida como de los cinco candados, que limitará las plazas de uso turísticos en la capital en función de la población y el parque de viviendas de cada barrio y distrito. El ayuntamiento maneja una cifra de apartamentos legalmente registrados de 1.600 lo que supone que habría unos 8.000 funcionando sin licencia.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy explica en un comunicado que el problema es que estas publicaciones vulnerarían la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos en varias comunidades autónomas, la mayoría, destinos vacacionales muy evidentes para extranjeros y autóctonos. Son anuncios en los que no se indicaría el número de licencia o registro, por ejemplo, o se ocultaría la naturaleza jurídica de los dueños de aquel piso.

Infracciones

La orden de retirada inmediata de los anuncios obedece a la comisión de tras infracciones. La principal infracción es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro. Hay, también, publicaciones que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, algo, dicen, «que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras».Además, se ha detectado también que muchos de estos nuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. "No indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no".

El ministerio, según informe Europa Press, haya remitido a la filial irlandesa de la compañía estadounidense, que es de la que depende el negocio en España, un total de tres resoluciones advirtiendo de la existencia de estos 65.935 "anuncios ilegales de viviendas turísticas" e instándola a "bloquear esta publicidad". Según el relato que llega desde el Gobierno, la empresa habría recurrido esta acción ante la Justicia para evitar tener que capar estas publicaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en su contra.