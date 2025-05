Badenas y Herrero arremeten contra sus compañeros de Vox València: "Con tu máster en COBARDÍA..."

Que la relación entre los concejales de Vox en València está rota es evidente para cualquiera que siga los plenos municipales. Los cuatro ediles de la formación se sientan separados. Por un lado Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, antiguo portavoz del grupo y antigua delegada de Agricultura y Emprendimiento antes de la crisis originada en su partido y en el seno del gobierno municipal por un contrato adjudicado a Imedes. Este y otros 18 contratos denunciados por PSPV y Compromís están siendo investigados en la Fiscalía Anticorrupción –registro de la UCO mediante–. Por otro lado, José Gosálbez y Mónica Gil, receptores de muchas de las competencias perdidas por sus compañeros con la remodelación de gobierno.

En plena crisis, Gosálbez reemplazó a Badenas como portavoz del grupo municipal y segundo teniente de alcalde. Además, en declaraciones a los medios dijo de manera reiterada que él no gobernaría con tránsfugas en alusión a Badenas y Herrero, temporalmente fuera de Vox. Durante muchas semanas, la estabilidad del gobierno conservador en València estuvo en el aire, pero Badenas y Herrero (pareja sentimental) abandonaron la soledad del no adscrito, volvieron de la mano al redil del partido y la crisis interna pareció solventada.

En ese momento, el 4 de abril de 2025, Vox emitió un comunicado oficial a través del grupo de Whatsapp que comparte con periodistas. El texto decía:

"Desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valencia confirmamos que Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero han solicitado a Vox su readmisión como afiliados del partido del que desean seguir formando parte de pleno derecho. A continuación también han solicitado su reingreso en el Grupo Municipal. Vox acepta su solicitud ante el compromiso adquirido y voluntad manifestada, tanto por Juan Manuel Badenas como por Cecilia Herrero, de defender los principios y políticas de Vox con lealtad, confianza y convicción, siguiendo la disciplina de voto del Grupo Municipal y sus posicionamientos. El Grupo Municipal Vox reafirma su voluntad de seguir trabajando por los valencianos de acuerdo con los principios del partido y como miembros de un Gobierno estable y sólido".

Según esto, Badenas y Herrero manifestaron su compromiso de defender las políticas de Vox con lealtad, pero el propósito de enmienda ha tenido poco recorrido. En los últimos días, los concejales están arremetiendo contra sus compañeros a través de las redes sociales con comentarios que van subiendo de tono.

Los cuatro concejales de Vox en su primer pleno con una afinidad que parece perdida / Levante-EMV

En un primer mensaje en X, el 13 de mayo, el exportavoz del grupo explicó que durante su etapa al frente de Parques y Jardines había una consigna clara: “Resignificar los parques de València con nombres de víctimas del terrorismo”. Y en el mismo hilo seguía: “Frente a eso, la actual concejalía se vanagloria de homenajear a activistas de la izquierda, como ya hacía el Gobierno de Compromís-PSPV”. La actual delegación está en manos de Mónica Gil, su compañera en Vox, y la puya la lanzaba por el anuncio de obras para el nuevo de jardín de Trini Simó, reconocida feminista y activista por el medioambiente.

Dos días más tarde, el 15 de mayo, Badenas reaccionaba a un comentario publicado por Raúl Gallart, actual jefe de prensa del grupo después de que el exteniente de alcalde cesara a Belén Bordils. En el tuit decía: “Por lo que sea, Raúl no dirá que borró tuits para que no le persiguiese la fiscalía por odio, pero sí escribió con mi cuenta para que me persiguiesen a mí. Ahora va de defensor de la libertad de expresión, cuando lo único que ha hecho es esconderse”.

Finalmente, ayer martes, la edila Cecila Herrero elevó el nivel de reproches reaccionando también a un comentario en este caso de José Gosálbez, portavoz en el grupo municipal del que ella sigue formando parte. Gosálbez llamaba “cobarde” a Pedro Sánchez y Herrero contestaba: “Con tu Máster en COBARDÍA eres el más indicado para dirigirte a otros COBARDES”.

Gosálbez y Gil, por su parte, se mantienen alineados con la disciplina de partido y han evitado contestar en público a sus compañeros de partido.