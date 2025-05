Nueva operación de la Policía Local para vaciar de tiendas el jardín del Turia

La Policía Local y los servicios de Limpieza del Ayuntamiento de València han desplegado esta mañana un segundo operativo para vaciar de asentamientos el viejo cauce del Turia. El dispositivo ha comenzado a primera hora de la mañana en la zona de las de la Casa del Agua y ha continuado en dirección a Alameda con más de media docena de patrullas y varios furgones de limpieza. Como en la operación anterior, los agentes recuerdan a los acampados en el río que está prohibido pernoctar allí y les sugieren acudir a los recursos habilitados para las personas sin hogar en València, caso del CAES de Santa Cruz de Tenerife, que desde este mes abre todos los días con una dotación ordinaria de 25 plazas (ampliables a 25 más).

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo el gobierno de PP y Vox en València ya arrancó una campaña para acabar con las pernoctaciones de personas sin hogar en el gran jardín urbano de València. En aquel dispositivo, del que además formaban parte el servicio de atención a urgencias sociales (SAUS), la Policía Local ya retiró 55 tiendas de campaña del río, identificó a 89 personas sin hogar y detuvo a una persona en busca y captura.

Todo ello pese a las denuncias que han venido realizando diferentes colectivos sociales, que hablan de listas de espera de más de 200 personas y demoras de hasta cuatro meses para acceder a los recursos de acogida para personas sin hogar. De hecho, en uno de los recursos con más peso en la ciudad, Casa Caridad, ya indicaron en una reciente entrevista con Levante-EMV que su albergue social está al 100% de ocupación. “Si tuviéramos más plazas las cubriríamos, porque tenemos mucha más demanda que oferta, así que creo que faltan plazas”, dijo la presidenta de la entidad en alusión a los recursos dotacionales para la población vulnerable de València.

Asimismo, desde Compromís denunciaron hace escasos días que muchas de las personas desalojadas del río estarían marchándose a otros asentamientos repartidos en la periferia de la ciudad, como el de la Fórmula 1, intentando evitar de ese modo el control policial en zonas más visibles de la ciudad. Los valencianistas señalaban el teórico éxodo a partir del incremento de la población en asentamientos detectado por el propio asentamiento, de un 21% en solo dos años.

Preguntada por la nueva operación, la alcaldesa María José Catalá ha explicado que “las personas abandonan voluntariamente porque el ayuntamiento no tiene capacidad de desalojarles”. “Podemos decirles que no pueden acampar en el río pero no podemos obligarles a ir a ningún tipo de recurso asistencial que les ofrecemos desde el primer momento. Nosotros nunca dejamos en situación de desamparo a ninguna persona que está durmiendo en la calle o en el río. Siempre ofrecemos un lugar donde dormir, alimentarse, ducharse e incluso un acompañamiento de servicios sociales. Las personas que se van a otros lugares lo hacen por su propia iniciativa, no por desamparo”, ha insistido la alcaldesa.

“En segundo lugar”, ha continuado Catalá, “acampar en el río está prohibido desde hace décadas por las ordenanzas del ayuntamiento, por tanto el cumplimiento es igual para cualquier persona. Si no diéramos ese recurso asistencial que hemos generado podríamos hablar de desamparo, pero no es el caso”, ha dicho en alusión al albergue de Santa Cruz de Tenerife, que abre por la noche y cierra por la mañana. “Estamos haciendo un seguimiento de todas las personas porque nos interesa de verdad es que acudan a un recurso asistencial, porque no podemos trabajar con ellos si no se dejan asistir y atenderlos debidamente”, ha cerrado la alcaldesa.