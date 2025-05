La patronal de apartamentos turísticos carga contra Catalá por demonizar el sector

La patronal de aparcamentos turísticos de la Comunitat Valencia (APTURCV) ha trasladado su "inquietud" por "el discurso que demoniza la vivienda turística por parte del Ayuntamiento de València". A la asociación además le preocupa "que sea Urbanismo quien haya asumido ahora la cartera de Turismo", lo que a su juicio representa "un síntoma claro de que se está abordando un fenómeno tan complejo como el turismo desde una lógica exclusivamente restrictiva, desconectada del diálogo y de la realidad del sector". Aptur-CV ha hecho público un comunicado tras la orden del Ministerio de Consumo a la plataforma Aribnb de retirar 66.000 anuncios de apartamentos ilegales detectados en seis comunidades autonomas, entre ellas la Comunitat Valenciana. El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, visitará este viernes el barrio de Cabanyal para reunirse con los vecinos y conocer de primera mano la problemática que representa en este barrio del Marítimo las viviendas de uso turístico.

En relación a la visita del ministro al Cabanyal, la alcaldesa aseguró que los vecinos saben muy bien que el ayuntamiento tiene unas competencias pero es el Gobierno el que tiene las competencias para intervenir en las plataformas. "El ayuntamiento llega hasta donde llega". "Hemos suspendido licencias, triplicado inspecciones, impulsado una regulación pero hay que evitar que se haga publicidad de apartamentos ilegales y esto es competencia del Gobierno que debe poner todas las armas para impedirlo". "Me parece fenomenal que venga el ministro y que venga al Cabanyal que es un ejemplo de como el gobierno anterior no consiguió paralizar el problema sino más bien al contrario". "Le insto además a trabajar en medidas jurídicas que eviten que se publiciten apartamentos que no tienen licencia del ayuntamiento".

Por su parte la patronal de apartamentos turístico señala como foco del problema a los que funcionan sin licencia. "No se puede construir convivencia desde la división ni gestionar la ciudad a base de enemigos ficticios". "Todas las viviendas de uso turístico de la Comunitat Valenciana que están registradas y reguladas no son un problema sino una parte del ecosistema económico, mayoritariamente gestionadas por familias que cumplen con la legalidad", añaden. Los propietarios de apartamentos turísticos reclaman así "coherencia, diálogo y una política valiente que no confunda a la ciudadanía". "Necesitamos verdad y responsabilidad institucional, no campañas de desgaste. Apostamos por el turismo responsable, la transparencia y la convivencia y exigimos el mismo respeto".