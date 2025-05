El ministro Bustinduy visita el Cabanyal en su cruzada contra los apartamentos ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitará este viernes el Cabanyal, uno de los barrios más tensionados por la proliferación de apartamentos turísticos, dentro de la cruzada que su ministerio ha emprendido contra los apartamentos ilegales y las plataformas que los anuncian. Como ha informado Levante-EMV el Ministerio de Consumo da dado orden a la plataforma Aribnb de bloquear 66.000 anuncios de apartamentos ilegales detectados en seis comunidades autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana. Solo en València la citada plataforma gestiona 9.000 apartamentos, el 71% del total de VUT alojadas en plataformas del sector. Bustinduy llega además con el enfrentamiento de la patronal de viviendas turísticas con el Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, a cuenta de los planes que limitan la actividad en la capital, como mar de fondo.

El ministro, como adelantó Levante-EMV, estará este viernes en València para analizar sobre el terreno la situación de las viviendas turísticas. No está previsto que Bustinduy se reúna con la alcaldesa, la popular Mª José Catalá, que este miércoles aseguraba que le parecía "fenomenal que venga el ministro y que venga al Cabanyal que es un ejemplo de como el gobierno anterior no consiguió paralizar el problema sino más bien al contrario". La visita del ministro Bustinduy, de Sumar, llega después de la reunión que mantuvo con él en Madrid la portavoz de Compromís, Papi Robles, para informarle de los problemas que había en València con la proliferación de apartamentos turísticos a los que se señala como responsables de la escalada del precio de los alquileres. En dicha reunión Compromís aportó documentación sobre los 4.000 apartamentos ilegales que la coalición valencianista había registrado en su plataforma "Quenotetiren.com".

Tras aquel encuentro, explican fuentes de Compromís, el ministro "ha querido conocer de primera mano y por boca de los vecinos afectados, sin mediación de instituciones, los problemas generados por las viviendas turísticas en la capital valenciana". Se da por seguro que el ministro visitará el Cabanyal y no se descarta que también esté en Ciutat Vella. Como sea su intención es reunirse con distintos colectivos vecinales para conocer de primera mano la situación."Queremos que vea la invasion que tenemos de apartamentos", afirma Robles. València no es la única ciudad que el ministro tiene previsto visitar en la batalla contra los apartamentos turísticos ilegales, según apuntan en Compromís, aunque esta semana ha querido poner el foco en València.

La patronal responde

La ofensiva del Gobierno y también del ayuntamiento contra los apartamentos turísticos ha llevado a la patronal del sector en la Comunitat Valencia (APTURCV) a salir en defensa de los intereses de sus asociados (unos 21.000 en toda la Comunitat). La patronal "apoya cualquier medida que combata el intrusismo" y asegura que en su asociación "no hay ningún apartamnento ilegal" pero lamenta que "se intente meter a todos, legales e ilegales en el mismo saco".

Aptur-CV hizo público además este miércoles un comunicado para acusar el gobierno municipal de Mª José Catalá de dilatar la ejecución de la sentencia judicial, avalada ahora por el Tribunal Supremo, que eliminaba las restricciones al uso turístico temporal de la vivienda habitual en el Plan Especial de Ciutat Vella y para cargar contra "el discurso que demoniza la vivienda turística por parte del Ayuntamiento de València".

A la patronal de apartamentos turísticos, que a través de su filial en València Viutur tiene varios frentes judiciales abiertos contra el ayuntamiento (el más reciente contra la moratoria de las licencias a este tipo de actividad aprobada por la Concejalía de Urbanismo) le preocupa "que sea Urbanismo quien haya asumido ahora la cartera de Turismo". Esto representa "un síntoma claro de que se está abordando un fenómeno tan complejo como el turismo desde una lógica exclusivamente restrictiva, desconectada del diálogo y de la realidad del sector", afirma la presidenta de Aptur-CV, Silvia Blasco.

El ayuntamiento, por su parte asegura que el auto del Supremo que rechaza el recurso de casación contra la sentencia que dio la razón a la patronal de apartamentos no puede avalar, en opinión de los servicios jurídicos, reclamaciones de compensaciones económicas de quienes se vieron perjudicados por no poder alquilar para uso turístico su vivienda habitual. Añaden fuentes municipales, que la sentencia no cambia sustancialmente el veto en Ciutat Vella a los apartamentos turísticos. Blasco, por su parte, recrimina al ayuntamiento que en vez de acatar la sentencia dilatase su ejecución con un recurso de casación mientras modificaba el plan para eliminar la ventana del alquiler de la vivienda habitual para uso turístico, algo que la asociación también ha recurrido.