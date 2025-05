El gobierno de PP y Vox liquida la Fundación Valencia Activa investigada por la Fiscalía

El gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de València liquidará la Fundación Valencia Activa investigada en los últimos meses por las contrataciones sospechosas realizadas bajo el mandato de Juan Manuel Badenas, vicepresidente y gestor de la entidad durante su etapa como concejal de Empleo.

Cabe recordar que hace escasas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el consistorio y la sede de la entidad (en Guillem de Castro) después de que el PSPV denunciase ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas adjudicaciones irregulares en Valencia Activa, desde patrocionios hasta jornadas de liderazgo o premios de emprendimiento. Muchas de estos contratos se firmaron con un empresario afín a Badenas, investigado también por su posible participación en una trama de espionaje a la oposición.

En ese escenario, con Badenas ya apartado de toda responsabilidad en la fundación, su sustituto en la vicepresidencia y la portavocía del grupo municipal Vox, José Gosálbez, ha explicado en rueda de prensa que fulmina Valencia Activa para evitar duplicidades innecesarias. El titular de Empleo ha dicho que el vecino de València no sabe bien a qué ventanilla dirigirse cuando quiere acceder a un empleo, una formación o una ayuda, dado que esas funciones estaban repetidas en Valencia Activa y las concejalías de Empleo y Emprendimiento. Las dos últimas concentrán esta función.

Preguntado si la liquidación guarda algún tipo de relación con los contratos sospechosos y el registro de la UCO, Gosálbez ha contestado que esta decisión no es fruto de "ningún calentón", y que se ha venido meditando durante meses tras un análisis exhaustivo de su operatividad en el último año y medio. "El dinero público está para gastar y no para malgastar", ha zanjado el edil voxista. Todas las competencias de Valencia Activa pueden ser asumidas por Empleo y Emprendimiento. Lo que ha hecho este gobierno es reflexionar sobre la racionalidad del sector administrativo. Queremos suprimir todas las entidades vecinales que no tengan utildad para el ciudadano".

La decisión definitiva de cierre ha sido consensuada con sus socios del PP en la Junta de Gobierno Local, dando inicio a los trámites para la extinción. Tras dicho acuerdo, se instará al patronato de la fundación a que convoque una reunión y tome las medidas oportunas. Los 21 trabajadores actualmente empleados en la entidad pasarán a formar parte de las delegaciones de Empleo y Emprendimiento, con continuidad en sus contratos y funciones. Los tres directivos de la agencia de empleo perderán sus cargos. El vicepresidente se ha fijado como fecha límite de cierre el 31 de diciembre de 2025. Sobre el futuro ahorro, pese a que ha hablado de "reducir el gasto superfluo", Gosálbez no ha sabido decir a cuánto dinero ascenderá ese ahorro.

La Fundación València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València-Comunitat Valenciana es una entidad dependiente del Ayuntamiento de València y cuenta con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos: UGT, CCOO y la Confederación Empresarial Valenciana. Tiene la misión de impulsar y coordinar las políticas de empleo y desarrollo económico local en la ciudad, posicionando y proyectando València como una ciudad estratégica y generadora de ocupación.

La entidad fue creada en 2015 bajo el mandato de Rita Barberá. En ese sentido, el portavoz del gobierno municipal y del PP en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, ha redundado en las razones esgrimidas por su compañero de ejecutivo, alegando la necesidad de ofrecer recursos únicos y atención ágil, canalizada, al ciudadano que busca empleo. "Han pasado muchos años (desde su creación) y con la vista del tiempo y la experencia y ver si las cosas funciona, ahora tenemos la capacidad de reorientar y dar mejor servicio", ha cerrado Caballero evitando cualquier referencia a la investigación de la Fiscalía.

La oposición ha reaccinado rápido al anuncio y desde el PSPV han manifestado que pondrán en conocimiento del ministerio público la disolución de la fundación Valencia Activa a fin de que se lleven a cabo todas las diligencias de información oportunas para que no se pierdan o destruyan "las pruebas de posibles hechos delictivos cometiendo con María José Catalá como presidenta de la Fundación". "La realidad es que quieren hacer esto para tapar la posible corrupción del gobierno de Catalá y de paso acabar con las políticas de empleo en la ciudad de València", ha censurado el portavoz socialista Borja Sanjuan.