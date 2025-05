Así ha sido la visita del ministro Bustinduy a uno de los barrios con más apartamentos turísticos de València

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha recorrido este viernes las calles del Cabanyal para conocer sobre el terreno la problemática que los apartamentos turísticos han generado en el barrio. Lo ha hecho acompañado del presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Daniel Adell, y otros responsables vecinales y de la portavoz de Compromís, Papi Robles. El ministro venía de visitar Dénia y Gandia (y ya había estado antes en Altea) dentro de la ofensiva que su departamento ha lanzado contra las plataformas que alojan anuncios de apartamentos turísticos ilegales. "Más de la mitad de los apartamentos que se anuncian en la Comunitat Valenciana en todas las plataformas son ilegales", ha asegurado el titular de Consumo, que se ha mostrado contudente a la hora de exigir a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y al gobierno autonómico de Carlos Mazón, que cumplan sus competencias y "sancionen a las empresas responsables de la oferta ilegal de apartamentos". Es una cuestión de voluntad política, "mañana en València aplicando la ley de Vivienda se podrían topar mañana ya los precios abusivos de los alquileres".

El ministro se ha referido al aval judicial de Tribunal Superior de Justicia de Madrid para bloquear 66.000 anuncios ilegales de apartamentos turísticos de la plataforma Airbnb y asegurado que dentro de lo limitado de sus competencias, básicamente la de perseguir los anuncios ilegales, seguirán trabajando en ese sentido. En el Cabanyal y en otras muchos barrios y ciudades las familias están viendo como se les expulsa. Las administraciones durante demasiado tiempo han sido conniventes y generado una situación de descontrol y caos con los pisos turísticos. "El ministerio de Consumo ha demostrado que es posible actuar contra la crisis de la vivienda que está asfixiando a las familias y responder al clamor social " . "Basta de proteger a los que hacen negocio con el derecho a la vivienda".

Bustinduy, en relación al recurso de la Generalitat a la puesta en marcha de una ventanilla única de registro de apartamentos turísticos por invasión de competencias, ha instado a la administració autonómica a cumplir con dichas competencias, entre ellas, perseguir a las empresas que anuncian apartamentos ilegales.

El ministro en su ofensiva a las viviendas turísticas ilegales ha visitado, además de València, otras grandes ciudades tensionadas por esta actividad económica como Barcelona y Santiago de Compostela. También ha podido comprobar como el fenómeno se extiende incluso a pequeños pueblos del Pirineo aragonés, Baleares o Andalucía."Es intolerable que haya proliferado un sector económico en el que unas pocas grandes empresas obtienen un lucro obsceno a costa de la ciudadanía". "Es necesario intervenir en el mercado de la vivienda y eso implica también regular los pisos turísticos".

"Lo que hicimos no fue suficiente"

La portavoz de Compromís, Papi Robles, por su parte ha entonado un mea culpa por el descontrol de los apartamentos en el barrio del Cabanyal, una barrio que también ha recordado se regeneró y recuperó con el gobierno de Joan Ribó y se ha convertido en un barrio "muy atractivo como querían los vecinos". "Nos hubiera gustado haber avanzado en esta plaga de los apartamentos, y fuimos precursores de lo que venía, pero no fue suficiente", ha admitido Robles. Robles también ha apuntado que en 2019, cuando gobernaban, ya propusieron una moratoria que no prosperó por falta de apoyo de sus socios de gobierno. "Hay que acompañar los procesos según se van dando y ahora estamos aquí para revertir la situación", ha señalado la portavoz de Compromís. "Lo único que funciona frente al problema es cerrar apartamentos turísticos y la respuesta del gobierno de Catalá es promover coliving, flex livig y otro tipo de alojamientos que invaden aún más el barrio".

Bustinduy y Robles en su recorrido por el barrio / GERMAN CABALLERO

Deslealtad

El portavoz del equipo de gobierno de Catalá, Juan Carlos Caballero, por su parte, ha cuestionado, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, la visita del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, al Cabanyal. "No hemos tenido ninguna comunicación por parte del Ministerio ni de la Delegada el Gobierno, desconocemos si el ministro viene como ministro, lo cual nos parecería una deslealtad que venga a abordar cuestiones como la vivienda, que es objetivo claro de este ayuntamiento, aunque estamos acostumbrados a la deslealtad de este Gobierno".

"Si viene como partido -ha añadido- tienen buena oportunidad de explicarle qué está haciendo este ayuntamiento y qué hicieron los anteriores partidos". "El partido de Sánchez lleva siete años en el Gobierno y viene a anunciar no sé qué medida, desde luego no ha hecho nada para poner coto al problema de la vivienda y frenar los apartamentos turísticos no solo en Valencia, en todo el país. En el cabanyal resulta que la única normativa que aprobó el ayuntamiento fue para hacer proliferar los apartamentos". "Pese a la limitación del 10% que el anterior gobierno fijó en el Cabanyal, en este barrio han proliferado los apartamentos turísticos", ha asegurado Caballero.

Lo que ha hecho Catalá, ha continuado Caballero, "es aprobar la normativa más restrictiva de toda España bajando al límite del 2%". "Eso e tomar medidas y querer ofrecer seguridad jurídica". "Quien desprotegió a los vecinos fue el gobierno de Joan Ribó", ha destacado el concejal popular de Relaciones con los Medios, quien ha pedido a Compromís "que le cuenten a Bustinduy que en 2022 se hicieron 66 actuaciones sobre apartamentos turísticas en 2025 en lo que va de año son 88 y que estamos duplicando las inspecciones y haciendo todo lo posible por ordenar el sector".

Los vecinos recordaban ayer que la de Bustinduy ha sido la segunda visita de un ministro en ejercicio al barrio del Cabanyal. En marzo de 2010 la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde visitó el barrio, junto con la entonces portavoz socialista y exministra de Cultura, la ya fallecida Carmen Alborch, vecinos y activistas de Salvem el Cabanyal. La visita llegaba después de la aprobación de la orden ministerial de 29 de diciembre de 2009 de paralización del plan de reforma interior del Cabanyal por expoliador del patrimonio histórico. Los vecinos agradecieron ayer la visita de Bustinduy al Cabanyal y le pidieron que ponga freno a la avalancha de los apartamentos turísticos.