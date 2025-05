Los vecinos del Cabanyal pedirán a Bustinduy "mano dura" contra los apartamentos ilegales

Los vecinos del Cabanyal presentarán este viernes al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, los datos de apartamentos turísticos ilegales que funcionan en este barrio del distrito Marítimo. En los tres barrios del Cabanyal, Malva-rosa y parte del Grao, según datos de Visit València, se anuncian 1.400 apartamentos turísticos, sin embargo, la Generalitat solo reconoce como legalmente registrados 599, lo que significa que casi 600 estarían funcionando de manera ilegal en este distrito. En el Cabanyal, concretamente, la asociación vecinal ha notificado al ayuntamiento 350 posibles apartamentos ilegales, identificados por calles y número, lo que ha derivado en requerimientos de la policía a los propietarios y, a la vez, en amenazas e insultos a miembros de la asociación, que han acabado en juicios.

Una "tensión social", advierte el presidente de la Asociación de Vecinos, Daniel Adell, que ha ido en aumento en los últimos años. "Los inversores están ganando mucho dinero y no quieren dejar de hacerlo y los vecinos no queremos que el barrio se convierta en un parque temático". "Pediremos al ministro mano dura contra los apartamentos ilegales, que se mire por los intereses de los vecinos no solo de los inversores". Adell confía en que el ministró les de detalles sobre los apartamentos ilegales que han detectado y sobre la orden de retirada de 66.000 anuncios a la plataforma Airbnb, recurrida por la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia que finalmente ha dado la razón a Consumo. La visita del ministro promovida por Sumar-Compromís ha puesto el foco en el Cabanyal por ser uno de los barrios donde mayor concentración de apartamentos turísticos se da.

"No queremos ser un parque temático"

Otra de las cifras que la Asociación de Vecinos del Cabanyal pondrá sobre la mesa en la reunión con el ministro es la evolución del número de apartamentos. "Hemos apsado de 10 apartamentos turísticos en 2014 a 599 en 2025". Otro dato: en 2016, una vez derogado el plan de la prolongación del Cabanyal y los derribos y en trámite el nuevo plan de regeneración del barrio, había ya 90 viviendas turísticas, que en solo dos años se multiplicaron por cuatro, hasta las 401 de 2018. A partir de entonces, apuntan los vecinos, las cifras no han parado de aumentar a pesar incluso de la moratoria.

Antes de reunirse con los distintos colectivos vecinales que están convocados a la reunión, entre los que se incluye la Federación de Asociaciones de Vecinos, el ministro Bustinduy hará un recorrido por el barrio para en el que se mostrarán algunos de los edificios que hasta ahora eran vivienda habitual, que se han convertido en viviendas para turistas. También de bajos que se han adaptado a este lucrativo negocio, que eclosionó al socaire de los planes de regeneración del Cabanyal a partir de 2015 aprovechando los precios, hasta hace unos años aún asequibles, de las viviendas. Circunstancia, analizan los vecinos, que junto con el elevado número de viviendas vacías (más de mil), tras años de degradación social y urbanística, animó a los inversores a comprar inmuebles para hacer viviendas turísticas, includas las zonas más degradadas del barrio, como las calles Progreso, Luis Navarro, Escalante o Barraca.

La portavoz de Compromís en el ayuntamiento de València, Papi Robles, aseguraba este jueves que llevan tiempo trabajando con el ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, de manera conjunta con el ministro para poner coto a los usos turísticos ilegales. "Le acompañaremos en la visita y le mostraremos los lugares donde hay apartamentos turísticos que deberían cerrar". "Sería inconcebible que un bar o un comercio funcionaran sin licencia pero eso es lo que está haciendo Catalá con los apartamentos turísticos". "La alcaldesa está mirando a otro lado con los apartamentos turísticos", afirma Robles que cuestionó las cifras de 600 inspecciones y un millar de ordenes de cierre de apartamentos aportadas por el gobierno de PP y Vox.