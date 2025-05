Compromís denuncia la inversión "nula" de Catalá en La Torre a pesar de la dana

El grupo municipal de Compromís ha denunciado la "nula inversión" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València --integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá-- en la pedanía de La Torre durante este 2025, a pesar de ser una de las zonas "más castigadas" por la dana del pasado 29 de octubre. "Ha desaparecido del mapa de inversiones", ha lamentado.

De este modo se desprende de una respuesta oficial del gobierno municipal a Compromís sobre las inversiones por barrios y distritos, donde La Torre "no figura como beneficiaria de ninguna partida presupuestaria este año", sostiene la coalición.

Compromiso de recuperación

Al respecto, la concejala Eva Coscollà ha argumentado que tras la dana "lo mínimo que se podía esperar del gobierno de Catalá era un compromiso con la recuperación, pero la realidad es otra: en todo lo que llevamos de 2025, La Torre no ha recibido ni un solo euro". "No aparece en el documento", ha afirmado.

A juicio de la edil de Compromís, "no hay excusa posible" porque el gobierno municipal "tiene presupuesto, tiene competencias y tiene obligaciones". "Lo que no tiene es voluntad. Y eso no es un problema técnico, sino una decisión política: se ha decidido no invertir en La Torre. Esto es desidia, es desgobierno, y es abandonar deliberadamente una parte de la ciudad", ha remarcado.

Para la concejala, la situación resulta "aún más grave" al tener en cuenta que el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria el informe de conclusiones de la comisión de la dana, que incluye 109 medidas para paliar los efectos de la tormenta. A pesar de ello, a día 30 de abril de 2025 "solo se ha ejecutado el 25,81% del presupuesto municipal, y la inversión global no llega ni al 7%, una cifra inferior a la de años anteriores". Además, en los pueblos del sur se ha invertido "500.000 euros menos que en el mismo periodo de 2024".

"Desprecio"

"Esto no es un olvido: es un desprecio. Es tratar a la ciudadanía de la periferia como vecindad de segunda. La gente de La Torre merece exactamente lo mismo que cualquier barrio del centro o del Ensanche. Pero lo que reciben es silencio, indiferencia y propaganda vacía", ha argumentado Coscollà.

Paralelamente, Compromís también ha denunciado que las intervenciones vecinales en el pleno extraordinario sobre la dana, celebrado en abril, quedaron "completamente ignoradas" por el gobierno municipal, "a pesar de la contundencia de sus denuncias sobre la falta de respuesta y la situación de vulnerabilidad persistente".

"Gobernar no es limitarse a anunciar planes en una rueda de prensa. Gobernar es hacer que las cosas pasen. Y ahora mismo, en lugar de soluciones, solo hay excusas. En lugar de reconstrucción, hay inmovilismo. Y en lugar de inversión, hay una desconexión absoluta con la realidad de los pueblos del sur", ha concluido.