València encarga una consulta ciudadana y un estudio de tráfico del bulevar García Lorca

La actualización del diseño del bulevar García, la nueva avenida que se construirá sobre el túnel ferroviario del Parc Central (canal de acceso), avanza y el pasado 19 de mayo se produjo la primera reunion por videollamada para hablar de los detalles del contrato -entre ellos la obligación de llevar a cabo un proceso de participación ciudadana- con miembros del equipo de la paisajista Kathryn Gufstanson en Londres. También estaban el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Enrique Martí, y el gerente de la sociedad Parque Central, Salvador Martínez Císcar.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en el debate del pleno ordinario del mes de mayo que se celebra este martes en el Ayuntamiento de València al hilo de la moción presentada por el grupo socialista para que el encargo incorpore el proyecto del Corredor Verde, un gran eje verde que cosería los barrios del sur aprobado por el anterior gobierno progresista que el nuevo de PP y Vox ha aparcado. Como publicó este diario, la Sociedad València Parque Central acordó por unanimidad, en el consejo de administración celebrado el 6 de mayo, encargar la revisión del diseño de la avenida, que incluía inicialmente varios carriles de tráfico por sentido, al equipo de la paisajista norteamericana que ganó el concurso para la urbanización del "central park" valenciano.

En defensa del gran corredor verde, que transciende el ámbito del bulevar García Lorca, han intervenido en el pleno los representantes de las asociaciones de vecinos del entorno, que han recogido 43.000 firmas en apoyo de este proyecto que defiende una bulevar sin tráfico, un nuevo parque en definitiva, sobre el túnel ferroviario, que construye Adif y que estará terminado en 2028. Antes del pleno, vecinos y concejales del PSPV se han congregado en la plaza del ayuntamiento con una pancarta en la que reivindicaban el corredor verde.

Los vecinos

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Petxina, Cristobal Aguado, ha dado lectura al manifiesto por el corredor verde de València. "La ciudad tiene una oportunidad única de transformar las vías del tren en un corredor verde", ha asegurado, explicando que "las intenciones del ayuntamiento desvirtúan este proyecto y ceden espacio al coche". Los vecinos reclaman que el contrato del corredor verde se coordine con el proyecto del corredor verde (Green Leaf) y que se diseñe un plan para que el parque penetre en las viviendas, sin crear un nueva avenida o bulevar. También reclaman que se encargue un estudio ambiental independiente y que se incluiya un estudio de contaminación acústica. "La ciudadanía quiere un gran parque, no una autovía", ha dicho Aguado recordando el logro vecinal del Jardín del Turia frente a la autopista desarrollista que se proyectó inicialmente.

La concejala socialista María Pérez ha dado por hecho que en el bulevar sur "no se hará nada que no cuente con el apoyo de los vecinos", al tiempo que ha recordado que los pliegos de condiciones del nuevo contrato de actualización del bulevar García Lorca incluyen como una de las premisas el desarrollo de un proceso de participación ciudadana. El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha recordado en este punto que no duda de que Gustafson presentará una propuesta paisajísticas "de calidad", pero ha recordado que el planeamiento urbanístico es una competencia "exclusiva" del ayuntamiento, y por tanto será el ayuntamiento el que tenga la última palabra sobre los carriles de tráfico. Ni la propuesta de la paisajista, que cobrará 100.000 euros por la adaptación del diseño que hizo en 2011, ni la consulta ciudadana tienen carácter vinculante en los pliegos. Como sea, Campillo ha asegurado que haga lo que haga el ayuntamiento, si ponen carriles de tráfico "los quitaremos" cuando gobiernen.

Novedades del proyecto

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, por su parte, ha dado a conocer en el pleno algunas novedades del proyecto. Su departamento ha pedido a Movilidad que lleve a cabo un estudio con simulaciones de tráfico para definir las conexiones viarias de transporte público, privado y movilidad ciclista necesarias en el bulevar García Lorca. El despacho de la paisajista deberá tener en cuenta en su diseño este estudio de movilidad. Urbanismo analizará una vez recibido el plan ajustado a las nuevas exigencias tanto de movilidad como de las demandas vecinales si se lleva a cabo una modificación menor (pormenorizada) del planemiento del PAI del Parc Central o se acude a una revisión estructural de mayor calado que implicaría más tiempo.

"No hay mayor pérdida de tiempo que empeñarse en un proyecto que no apoya nadie", ha espetado al respecto la concejala socialista María Pérez, quien asegura que el gobierno central ha condicionado el proyecto a que tenga la aceptación de los vecinos.

Giner ha insistido en la necesidad de garantizar la movilidiad en el nuevo barrio que se construirá a ambos lados del túnel ferroviario, con 4.000 viviendas. Ha afirmado Giner que la ciudad ha ganado 100.000 metros cuadrados de zonas verdes y que "vamos a llegar a 500.000, porque el Parc Central se va a desarrollar y dará solución a los barrios del sur con 230.000 metrros cuadrados más de zonas verdes". El Parc Central será "un gran pulmón verde compatible con las necesidades de accesibilidad". "¿Cómo van a ir a comprar, como van a llegar los bomberos o las ambulancias?", ha preguntado Giner, quien ha insistido en que el corredor verde que defienden los socialistas es incompatible con otras dotaciones que también son necesarias para la ciudad como las cocheras de la EMT o el cementerio. "Estamos en manos de una de las mejores paisajistas del mundo para pensar en las necesidades de los barrios del sur", ha zanjado Giner.