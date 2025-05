La gran plaza del Roig Arena

Las obras del Roig Arena avanzan a contrarreloj para su apertura el próximo 6 de septiembre. El recinto multiusos que construye el empresario Juan Roig en la avenida Antonio Ferrandis no será solo un templo del basket ni un moderno espacio para eventos y conciertos. El edificio y su singular cubierta fabricada con 8.600 placas porcelánicas de color gris será también una gran plaza abierta a los dos barrios en los que se ubica, Na Rovella y Fuente de San Luis. "Este es un proyecto de ciudad", apuntan sus promotores.

La urbanización exterior (40.000 metros cuadrados) del Roig Arena ya deja ver el carácter vertebrador de este nuevo espacio urbano, con un gran parque frente a la entrada principal por la calle Ángel de Villena que conectará además con la terraza cubierta del primer nivel abierta al público. Una terraza sombreada por la cubierta termoreguladora donde habrá una veintena de puestos de comida. Un espacio denominado "El Mercat", con oferta gastronómica variada y asequible desde hamburguesas o pizzas a tapas. La gran apuesta gastronómica del Roig Arena, diseñado el despacho ERRE Arquitectura, es el restaurantes de cocina mediterránea con vistas panorámicas al exterior que dirigirá Miguel Martí, donde se cocinarán arroces y paellas a leña. "Podrán cocinarse hasta 20 al mismo tiempo".

Una de las preocupaciones de los promotores del Roig Arena es que el edificio construya ciudad, pero también que no moleste a los vecinos del entorno. Es un recinto cerrado y con un "aislamiento brutal", apuntan los responsables de la obra que han mantenido varios encuentros con la Federación de Asociaciones de Vecinos y las asociaciones del entorno para garantizarles que los eventos no acabarán a horas intempestivas y que aunque el recinto nace con vocación de funcionar los 365 días del año no habrá eventos ni conciertos todos los días.

El Roig Arena, con una inversión cercana a los 300 millones de euros y capacidad para entre 15.600 y 20.000 espectadores (en modo concierto) se han construido en una parcela municipal donde había un colegio, que se ha traslado a una manzana vecina que lleva varios años funcionando. Además, se ha construido un aparcamiento con 1.100 plazas de uso público. Dotaciones que se suman que al gran parque que abraza el Roig Arena.