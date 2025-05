La gran plaza del Roig Arena

Las obras del Roig Arena avanzan a contrarreloj, con más de mil personas trabajando, para su apertura el próximo 6 de septiembre. El recinto multiusos que construye el empresario Juan Roig en la avenida Antonio Ferrandis, a pocos metros de la Ciutat de les Arts, no será solo un templo del básquet ni un moderno espacio para eventos y conciertos. El edificio y su singular cubierta fabricada con 8.600 placas porcelánicas de color gris será también una gran plaza abierta a los dos barrios en los que se ubica, Na Rovella y Fuente de San Luis. "Este es un proyecto de ciudad", apuntan sus promotores.

La urbanización exterior (40.000 metros cuadrados) del Roig Arena, a cuyas obras ha tenido acceso Levante-EMV, ya deja ver el carácter vertebrador de esta nueva construcción, con un gran parque frente a la entrada principal por la calle Ángel de Villena que conectará, además, con la terraza del primer nivel abierto al público. Una terraza sombreada por la cubierta termoreguladora donde habrá una veintena de puestos de comida, de diseño un punto "retro". Un espacio denominado "El Mercat", con oferta gastronómica variada y asequible desde hamburguesas o pizzas a tapas. La gran apuesta gastronómica del Roig Arena, diseñado por el despacho ERRE Arquitectura, es el restaurantes de cocina mediterránea con vistas panorámicas al exterior que dirigirá Miguel Martí, donde se cocinarán arroces y paellas "a leña", un desafío para los ingenieros que han tenido que diseñar los sistemas de extracción de humos. "Podrán cocinarse hasta 20 paellas al mismo tiempo".

El Roig Arena a vista de pájaro / ERRE Arquitectura

Pruebas de sonido con los vecinos

Uno de los empeños de los promotores del Roig Arena es que el edificio haga ciudad, pero también preocupa que no moleste a los vecinos del entorno. A diferencia de otros grandes espacios deportivos y de eventos como el Metropolitano o el Bernabeu, el Roig Arena es un recinto cerrado y con un "aislamiento brutal", apuntan los responsables de la obra, que han mantenido varios encuentros con la Federación de Asociaciones de Vecinos y las asociaciones del entorno para garantizarles que los eventos no acabarán a horas intempestivas y que aunque el recinto nace con vocación de "funcionar los 365 días del año, no habrá eventos ni conciertos todos los días". Se van a llevar a cabo pruebas de sonido con los vecinos para que comprueben el nivel de decibelios que habrá. A evitar, y para eso se está hablando con el ayuntamiento, que tras los eventos se concentren grupos de gente en el entorno que puedan molestar al vecindario.

Parque, aparcamiento y colegio

El Roig Arena, con una inversión cercana a los 300 millones de euros y capacidad para entre 15.600 y 20.000 espectadores (en modo concierto) se ha construido en una parcela municipal. A cambio de la cesión, los Roig adquirieron varios compromisos con la ciudad. Uno de ellos la construcción de un nuevo colegio para el barrio, que lleva varios años funcionando. Además, se ha construido un aparcamiento con 1.100 plazas de uso público (habrá en el interior del recinto 150 plazas de aparcamiento vip). También se anuncia que habrá una parada junto al Roig Arena de la futura L12 del metro. De momento, al entorno del recinto llegan varias líneas de autobús y el tranvía (L-10). Dotaciones a las que se suma el gran parque que abraza el recinto y donde ya se está plantando el nuevo arbolado.

El Roig Arena será, con tres anillos de asientos y una veintena de palcos (que se reservarán en su mayoría a empresas) el recinto multiusos más grande de València y uno de los mejores "Arena" de Europa. Sus promotores han visitado varios de estos recintos para inspirarse, aunque el modelo a seguir es el de Estados Unidos. La idea es que un partido o un concierto se conviertan en una gran experiencia. Los detalles se han cuidado al máximo en este sentido. El interior del recinto, con una altura de 35 metros, tiene las dimensiones de una catedral. La cubierta, con ocho grandes cerchas de acero que la sostienen, es un mundo, con pasarelas que la recorren y que permiten mover en tiempo récord la tramoya de los eventos.