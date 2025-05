Manolo Valdés: "Ahora tengo un nueva ilusión por la que volver a València"

Manolo Valdés tendrá un museo en la ciudad de València. El ilustre escultor expondrá parte de su obra en el muelle 3 del Parque Central, y también en su exterior. Se aprovechará de este modo un espacio descartado por el IVAM, que en algún momento lo contempló como subsede. Valdés reside desde hace 35 años en Nueva York y no ha podido acompañar a la alcaldesa María José Catalá durante el anuncio del proyecto, pero ha enviado un vídeo grabado en su estudio de Miami. El artista se ha mostrado ilusionado y algo temeroso de no estar a la altura de la altura depositada en él.

“Cuando María José (Catalá) me llamó para contármelo me hizo feliz. Pero me trajo los recuerdos de cuando yo empecé en València. Entonces no había nada. Una pequeña galería que se llamaba Galería Mateu. Después vino el IVAM y fue estupendo porque algunos aprendimos mucho. Fue el primer museo de arte contemporáneo que se creó en España, antes del Guggenheim, el Reina Sofía y muchos otros”, ha empezado diciendo Valdés.

“Cuando hace unos meses estuve en València no la reconocía. Pensaba que todo seguía parado. Pero la cosa había continuado. Cómo iba a pensar que se iba a crear un museo. Eso era impensable en mi tiempo. Cuando uno ve el museo que ha creado la Fundación Hortensia Herrero con esos nombres internacionales, con esa belleza de lugar, te sientes contento y orgulloso. Cuando ves las exposiciones que se hacen en la Fundación Bancaja… Cuando te llama la alcaldesa de tu ciudad para proponerte un proyecto y te dice que va a ponerse a trabajar para crear más puntos culturales de atracción que tienen como disciplina la pintura o la escultura. No me puedo sentir más feliz”, ha reconocido el artista de 83 años.

Se trata de una València, ha seguido, que sus coetáneos no conocieron. “Cuando estaba en la ciudad decíamos que el sitio relacionado con la cultura más importante era la Estación del Norte, porque era el lugar donde estaban los trenes que nos llevaban a Madrid o París. Pensar que hoy puedes estar en esta ciudad sin necesidad de viajar a ver determinadas cosas, es un cambio”, ha celebrado en el vídeo grabado desde uno de sus estudios.

Las distintas administraciones han tenido buena parte de la responsabilidad en esa nueva mirada. Especialmente el cap i casal. “El ayuntamiento tiene poder, es el que más poder tiene, con lo cual tener el ayuntamiento como aliado es perfecto. El proyecto me ilusiona mucho pero me trae un sentimiento agridulce. Tengo miedo de no poder cumplir la expectativa. Pero con María José (Catalá) también hemos hecho un acuerdo: cuando tenga una cosa mejor, quitará la mía y pondrá otra”, ha asegurado Valdés en tono cómplice. “Es un proyecto vivo que no va a parar. Y yo espero poder cumplir. Ahora tengo una nueva ilusión. Un nuevo juguete por el que volver a València”.