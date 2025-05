Las víctimas de la transfobia en València: "Izan, de 15 años, ha tenido infecciones de orina por no ir al baño del instituto"

El debate plenario sobre las políticas LGTBIQ+ en la ciudad de València estuvo precedido de la intervención de diferentes activistas por la Igualdad. La última, Raquel Viguer, delegada de Chrysallis en la Comunitat Valenciana, que también habló como mujer y “madre de tres criaturas, una cis y dos trans”. E interpeló directamente a la alcaldesa de València.

Viguerempezó lamentado que Vox y el Partido Popular vayan a modificar en les Corts la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, una norma “pionera” que, según explicó, el Director General de Diversidad prometió no modificar. La activista utilizó el altavoz del pleno para hablar en nombre de más de 2.500 familias de clases sociales, credos e ideologías distintas, pero con un denominador en común: todas tienen “hijos, hijas, hijes trans”.

Acto seguido, la activista de Chrysallis expuso lo que considera que ocurrirá el próximo curso con “los recortes” introducidos por el gobierno autonómico en la citada norma. Habló de ocho casos. "Lúa, 9 años, mi hija. Dejó la natación tras ser burlada mientras se cambiaba en el aseo, cerrando la puerta. No puede competir en triatlón como su hermana CIS porque su documentación todavía no está actualizada dado que es menor de 12 años. La nueva ley autonómica elimina los vestuarios mixtos por ser zonas comunes, no garantizando su derecho al deporte".

“Laia. 13 años. Ha dejado de comer tras una agresión física y verbal a la salida del colegio. Izan, de 15 años. Ha tenido infecciones de orina por evitar ir al baño en el instituto, donde fue agredido. En ambos casos sus agresiones quedan impunes porque se elimina la obligación de prevenir la LGTBIfobia en los centros educativos. A partir de ahora el profesorado no podrá protegerlos".

Raquel Viguer, de la asociación Chrysallis / Levante-EMV

"Tor, 19 años, mi hijo. Quedará fuera de protección legal. Su profesor podrá seguir tratándolo por su género registral sin consecuencias, como lleva padeciendo desde principio de curso. Hemos podido tomar medidas gracias a la ley que existe hasta hoy. Desaparecerá el protocolo de acompañamiento para el alumnado trans, que es lo más importante que tenemos ahora mismo".

"Leo 11 años. No irá al viaje de fin de curso. Su padre que no lo acepta y ha pedido informes psiquiátricos. Con las enmiendas a la normativa se apoya la patologización y lo que ustedes llaman acompañamiento voluntario, que no es otra cosa que terapias de conversión disfrazadas".

"Noa, 5 años. Ha dicho a su mamá que quiere morirse porque su papá no la acepta. Con estas enmiendas se le entrega el poder a los progenitores que bloquean el acceso a cuidados básicos.

"Alex, 8 años. No quiere ir al pediatra porque lo llaman por su nombre registral. Tanto en la sala de espera como dentro. Tiene la mala suerte de tener un pediatra tránsfobo que no estará obligado por ley a respetarlo. No seguirá el protocolo sanitario".

"Álvaro, 17 años. Evita revisiones ginecológicas por miedo al juicio médico. Con la ley actual el trato respetuoso está garantizado. Con las enmiendas que ustedes van a aprobar mañana, no".

La delegada de Chrysallis explicó que estas infancias y adolescencias, de identidades diversas, válidas y respetadas, quedarán indefensas con la "desprotección" introducida por el Partido Popular y Vox. "No hace falta entender para respetar, pero sí hace falta entender y respetar para legislar, gobernar y proteger", resumió, añadiendo que las enmiendas desprecian el interés del menor y los tratados internacionales. "Estas terribles enmiendas solo benefician a quienes sacan rédito político del dolor de las minorías", concluyó Viguer.