Un informe de la secretaria municipal avala la reordenación de las fundaciones de València

La semana pasada, el portavoz de Vox en València, José Gosálbez, sorprendió anunciando la liquidación de la Fundación Valencia Activa en medio de una polvareda mediática: la investicación inciada por la Fiscalía Anticorrupción a su compañero Juan Manuel Badenas para determinar si las adjudicaciones realizadas desde esta entidad a empresarios afines fueron irregulares. Gosálbez habló de duplicidades y de eliminar "chiringuitos".

Ahora, un informe elaborado por los secretarios municipales avala el plan de adelgazamiento del sector público municipal. La estrategia se inició desde el principio de la legislatura con la eliminación de la Fundación de la Policía Local y la la Mostra de Valencia en el Palau de la Música. Fueron los primeros pasos en la racionalización del sector público municipal.

Con base a este informe se ha acordado el inicio de los trámites para la liquidación y extinción aprobada hace una semana por la Junta de Gobierno Municipal de la Fundación Valencia Activa y la integración de sus trabajadores al servicio de empleo municipal. La disolución de Valencia Activa forma parte de una estrategia del Gobierno municipal para que el sector público local, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, dentro de los parámetros que marca la legislación vigente, sea más eficiente y sostenible, evitando dedicar recursos públicos por duplicado a entes que desarrollan funciones que ya desarrollan los servicios municipales.

En relación con la fundación Valencia Activa, el informe de la secretaría general del Ayuntamiento señala que entre las justificaciones de su extinción y liquidación están el que “desarrolla competencias impropias” de la Administración Local, ya que Ley considera a los ayuntamientos como “Entidades Colaboradoras” con la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos”

Al respecto, el informe de la secretaría general precisa que Valencia Activa no puede considerarse una entidad colaboradora. “Se comporta parcialmente como una forma municipal de prestar servicios lo cual, en puridad no es correcto por cuanto las fundaciones no son entes instrumentales de la entidad local para la prestación de servicios, como indica el artículo 85 de la Ley reguladora de las bases de régimen local”.

Asimismo, el informe también cuestiona que la fundación sea “el medio instrumento jurídico adecuado para prestar servicios de competencia local puesto que su base legal resulta, en la actualidad dudosa”. Además, señala también que Valencia Activa “también realiza ciertas actividades relativas al emprendimiento para lo cual también existe un servicio municipal con la misma actividad”, y advierte que no tiene ingresos propios para cumplir con sus fines fundacionales, sino que se financia a través de las subvenciones y aportaciones del Ayuntamiento.

Junto a la liquidación de Valencia Activa, el gobierno municipal ya trabaja en la transformación de las fundaciones Clima y Energía y CEMAS para fusionarlas y crear un nuevo organismo municipal, que suponga "un importante avance en todas las políticas de lucha contra el cambio climático, medidas de sostenibilidad, y políticas verdes. Será un nuevo gran organismo que trabaje en políticas de sostenibilidad para preparar la ciudad ante un cambio climático que afecta a todo el planeta".