La plaga de polillas llega a València: "No podemos ni tender la ropa"

El calor ha traído algo más que sofocos y resoplidos. La plaga de polillas que ya se había documentado en Murcia o Barcelona ha llegado a los domicilios de la capital del Turia, cuyos residentes se preguntan, entre el pavor y la sorpresa, por qué ahora, por qué tantas y por qué tan grandes.

“La semana pasada vi una en casa y no le di más importancia, me pareció algo puntual aunque nunca suelo tener polillas en casa”, relata María José, del barrio de la Petxina. “Hace dos días al recoger la colada ya vi que no era normal. Tiendo la ropa en la terraza y además estuvo tendida toda la noche, cosa que creo que influyó todavía más. Al sacudir la ropa para proceder a guardarla salieron una barbaridad de polillas y de un tamaño considerable”.

El tamaño es el de una mariposa sin gracia. Algún ribete púrpura o mostaza y acumulación de grises, tirando al negro. “Nosotros no podemos ni tender la ropa. Cuando descolgamos la ropa interior siempre aparece un bicho revoloteando. Los gritos se escuchan en el edificio de enfrente”, dice Toni, de Russafa. “En mi piso no paran de meterse polillas, jamás me había pasado algo así. No las saco porque al menos tengo a los gatos entretenidos. Digo: bueno, que la naturaleza siga su curso”, añade Teresa, del mismo barrio.

Los comentarios se repiten en redes sociales. “No me parece ni medio normal que las polillas ya sean como pájaros”, dice un usuario de X. “¿Qué está pasando con las polillas en Valencia y Murcia?”, se pregunta otro con emoji de vómito. “¿Os imagináis que la plaga de polillas que tenemos en València fuera una performance para anunciar que llega EL BICHO? Jugador/propietario. Y lo anuncia esta tarde en un acto multitudinario en Lo Rat Penat”, dice un tercero en alusión al hipotético fichaje de Cristiano Ronaldo por el equipo de Corberán.

Insectos nocturnos

Entre la nube de insectos –y chascarrillos– se abren paso los técnicos para arrojar luz. Jesús López, biólogo y delegado en València de Lokímica, la empresa de control de plagas contratada por el ayuntamiento, explica que las polillas invasoras son de la Familia Noctuidae, polillas cuyas orugas se alimentan de una amplia variedad de plantas (son polífagas), como hortalizas, cereales, leguminosas e incluso frutales. Los adultos son nocturnos y viven entre dos y tres semanas aproximadamente, dedicándose a la reproducción y oviposición.

Estos insectos son más activos en climas cálidos y templados y las infestaciones suelen intensificarse en primavera y otoño, aunque puede estar presente durante todo el año en regiones con inviernos suaves. “El calor ha sido el detonante de esta explosión”, señala el biólogo, añadiendo que una explosión demográfica en València ya se había vivido de forma similar, quizás no tan pronunciada. Los primeros calores provocarán la eclosión de adultos año tras año. Ocurre, además, que a las cada vez más elevadas temperaturas se suma la ausencia de depredadores naturales, caso del murciélago, alejado de las ciudades. Solo los gatos domésticos arrancados del letargo están haciendo ese control de población.

No son peligrosas

“Lo importante en el caso de las polillas es que no son para nada peligrosas”, aclara el técnico de Lokímica. “No transmiten enfermedades, ni pican. Generan la molestia de tener muchos individuos por casa”, agrega sobre estos insectos que parecen volar a ciegas movidos por las fuentes de iluminación. “La única posible afección puede derivarse en las personas que pudieran ser alérgicas a las escamas que liberan”.

Finalmente, sobre si se trata o no de una plaga, el experto aclara que solo se definen así las explosiones de especies potencialmente peligrosas para la salud pública, como cucarachas, ratas o ratones. Las polillas no son problemáticas, por tanto no serían plaga pero sí invasión.