València reivindica y premia “el talento que nace, crece y se proyecta desde la ciudad”

El Ayuntamiento de València ha reconocido hoy, públicamente, el “talento y la excelencia” de la productora audiovisual María Zamora, el escritor Rafael Lahuerta, la periodista María Ángeles Arazo y la compañía L’Horta Teatre. Han sido galardonados con los terceros Premios al Mérito Cultural de la Ciudad de València.

La alcaldesa, María José Catalá, ha participado en la entrega de estas distinciones que destacan a personas o entidades que están vinculadas a la ciudad y se han distinguido en cualquier categoría del ámbito de la cultura. “Estos premios son la expresión pública del compromiso del Ayuntamiento con la cultura como bien común y una reivindicación del talento que nace, crece y se proyecta desde València a todo el mundo”, ha asegurado.

Durante este “solemne” acto, celebrado en La Lonja, la alcaldesa ha hablado de “la responsabilidad institucional de reconocer públicamente a quienes hacen grande la ciudad de València a través del arte, la palabra, la imagen o la escena”, y ha celebrado “la capacidad de los premiados para emocionar e inspirar”. “València es una ciudad con muchas voces, con muchas maneras de contar y de sentir”, ha resaltado antes de dirigirse, personalmente a cada uno de los premiados “por su excelencia, perseverancia, compromiso y capacidad de transformar una vocación en legado”.

María José Catalá ha enfatizado la mirada “comprometida, feminista y profundamente humana”, de María Zamora, la primera productora en ganar el Oso de Oro de Berlín por su trabajo en Alcarràs, “un hito para la mujer en el sector audiovisual español e internacional”. “María, gracias por convertir tu pasión en una revolución silenciosa pero imparable”, ha subrayado.

Al escritor y autor de Noruega, Rafael Lahuerta, la alcaldesa le ha agradecido su “contribución literaria que nos ha devuelto una València que no sabíamos que necesitábamos”. “Rafael, con tu obra nos has demostrado que lo más íntimo puede ser también universal, nos has mostrado una València genuina y multifacética”, ha señalado.

La brújula del periodismo

De la cronista pionera de la València de ayer y de hoy, María Ángeles Arazo, Catalá ha acentuado que “desde hace siete décadas ha contado la historia de la ciudad con rigor, sensibilidad y una curiosidad inagotable, dando voz a artistas y creadores, también a las tradiciones que configuran el ADN colectivo”. “María Ángeles, tú eres una brújula, no sólo has hecho periodismo, has hecho ciudad”, ha agradecido.

Por último, la primera autoridad municipal ha celebrado “los más de cincuenta años de compromiso con las artes escénicas de L’Horta Teatre, que ha acercado la escena teatral a la infancia, a nuevos públicos”. “Gracias por crear, por educar, por emocionar, por sembrar vocaciones, y por resistir”, ha incidido, en alusión a la capacidad que ha tenido esta compañía para retomar su actividad en la sala que gestiona en Castellar a las pocas semanas de sufrir el golpe de la dana.

“El Ayuntamiento ha querido estar a vuestro lado cuando lo necesitabais. Espero que hayáis sentido ese cariño y que nuestros esfuerzos os hayan ayudado en los momentos difíciles”, ha añadido Catalá, quien ha reiterado que “la cultura, como la vida, también necesita cuidados, calor humano y apoyo institucional. Y en eso ha estado y está el Ayuntamiento de València”.

Herramienta de transformación

La alcaldesa, que ha estado acompañada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, también ha agradecido la labor del jurado que “ha resaltado la autenticidad y verdad que brilla con fuerza en los cuatro premiados, quienes han hecho de la cultura una herramienta de transformación”.

Por su parte, los premiados han hablado de “la necesidad de retener el talento, del orgullo identitario, de la importancia de las raíces y de la idiosincrasia de València y su huerta”.

En el acto han estado presentes, entre otras autoridades, el director general de Cultura de la Generalitat, el diputado de Cultura, concejalas y concejales de la corporación, el presidente del Consell Valencià de Cultura y los cronistas de la ciudad.

Cabe recordar que en ediciones anteriores estos premios han reconocido las aportaciones de la actriz María Luisa Merlo, el director de orquesta Gustavo Gimeno, el grupo de rock Seguridad Social, la restauradora Pilar Roig, el dramaturgo Manuel Molins y el dibujante Paco Roca.