Un autillo desespera a los vecinos de Blasco Ibáñez con su "alarma" nocturna

Los vecinos de la avenida Blasco Ibáñez de València, en el entorno de la clínica Quirón, están desesperados. Desde hace un par de semanas escuchan durante toda la noche el sonido de lo que parece ser una alarma y que realmente es un "autillo", una rapaz nocturna de mediano tamaño que no les deja dormir con su peculiar canto. La Policía Local ha comprobado los hechos y se ha declarado impotente para resolver el caso, de manera que los afectados ya no saben dónde de acudir. "Estamos desesperados", dicen.

Una vecina de la calle Severo Ochoa ha liderado esta cruzada. "Desde hace dos semanas aproximadamente venimos oyendo todas las noches, desde que anochece hasta que amanece, un sonido repetitivo y desagradable que nosotros creíamos que era una alarma", relata. Pensaban que podía estar relacionado con la recogida de la basura, ya que en esa zona de Blasco Ibáñez hay muchos contenedores, así que pensaron que lo mejor era llamar a la policía.

Investigación

Esta misma semana una patrulla de la Policía Local se ha pasado por la casa para ver de qué se trataba. Y la conclusión es que no se trata de una alarma de los camiones de basura ni de ninguna otra alarma, sino del canto de un autillo europeo, una ave rapaz nocturna, similar a un búho de mediano tamaño. "Como no nos lo creíamos, nos metimos en internet para comprobarlo y efectivamente, se trata de un autillo europeo", admite esta vecina, a la que los agentes le dijeron que se trataba de una especie protegida frente a la que no podían hacer nada. Además, no tienen medios para coger al "bicho".

En conclusión, el caso no tiene solución y la desesperación aumenta cada día. Han comprobado incluso que este periódico ya publico una historia similar en Quart de Poblet. Así pues, hacen un llamamiento para que alguien que tenga una solución la aporte. "Yo soy defensora de los animales, pero lo primero tienen que ser las personas", dice. "Que vengan los ecologistas que entiendan de este tema a ver qué hacemos", añade.

Los vecinos recuerdan que se trata de una zona de hospitales, con la clínica Quirón y el Hospital Clínico en las proximidades. Y aseguran que se trata de "un ruido muy desagradable". "Nosotros no podemos más. No nos deja dormir, ahora me voy a comprar tapones para los oídos", relata esta vecina a la espera de que alguien tome cartas en el asunto.