Baldoví escenifica el disgusto con Sumar por no comparecer Sánchez en la comisión de la dana

"No es la propuesta que nosotros queríamos. Claramente". Así se ha expresado el Síndic Joan Baldoví durante la jornada conmemorativa de la victoria de Joan Ribó en la ciudad de València. Una desazón sobre lo que considera una insuficiente lista de comparecencias por parte de Sumar en la comisión de investigación de la dana. No están ni el presidente ni los ministros del Gobierno de España, tal como ellos sí que solicitaron, pero que se desoyó por parte de la formación de Yolanda Díaz. Baldoví reconoció que "ha habido diferencias de criterio y se ha presentado una propuesta que no responde a lo que queríamos. Nosotros queríamos que compareciera el presidente y los ministros, porque todos tienen parcelas de responsabilidad en lo que pasó en aquellos días".

Para Baldoví, las comisiones son insuficientes según que partido gobierne en cada institución. "Que unos comparezcan aquí y allí no y otros allí si y aquí no... no es una buena señal para las víctimas, que tienen todo el derecho para conocer las versiones de todos los que tenían responsabilidades".

"Nosotros vamos con la cabeza alta"

Por ello, el Síndic reivindica el papel de la formación naranja -que no tiene a nadie comprometido porque la dana le pilla fuera de los gobiernos- "Si alguien puede tener coherencia es Compromís, porque pedimos que comparezcan el señor Sánchez y el señor Mazón. Y a los consellers y a los ministros con responsabilidades. Otros entienden que la comisión ha de ser sesgada. Por una parte y por otra. Y nosotros, con la cabeza alta, reclamamos que comparezcan todos por respeto a las personas que lo han perdido todo".

"O Mazón estaba haciendo la cosa más inconfesable del mundo..."

También fue preguntado por la comparecencia de Maribel Vilaplana y los responsables de El Ventorro, que considera adecuada. "Si, siete meses después, hay un enigma no resuelto es donde estaba el president esa tarde. O estaba haciendo la cosa más inconfesable del mundo o estaba reunido con la persona más inconfesable del mundo. Y por eso es importante conocer la versión de la persona que, supuestamente, estaba comiendo con él y del propietario del establecimiento para saber a qué hora lo abandonó el president y con qué personas estaba pasando la tarde. Es el misterio más grande de los valencianos y, como siempre, por respeto a las personas que lo han perdido todo. Una cosa es lo que diga la juez y otra es la vía política".

De la continuidad en Sumar... "lo hablaremos"

Se notaba disgustado a Baldoví y se le preguntó si esto puede suponer una salida de la formación del grupo Sumar. Ahí no quiso comprometerse, pero sí volvió a señalar al colectivo como responsable. "Esta semana lo hablaremos y en todo caso, quien tiene que explicar que nuestra propuesta de comparecientes no se haya presentado son otros".