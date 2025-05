Ribó refirma su apoyo a Papi Robles en el aniversario de su victoria electoral

El 24 de mayo de 2015 fue una fecha histórica en la ciudad de València porque supuso un cambio de tendencia, color, ideología y versión de la gestión municipal después de un cuarto de siglo monocolor. Motivo más que suficiente para que Compromís lo haya celebrado en el momento de cumplirse diez años de aquel momento. Del que Joan Ribó recordaba que "lo recuerdo como una noche con resultados muy ajustados, como fue la siguiente y esta última. Recuerda tenía una lumbalgia enorme y en el momento de confirmarse nuestra victoria me hicieron dar un salto desesperado que me mandó a casa "fotut", pero muy contento".

Y así se materializó una mordida política extraordinaria, en la que un partido cuya presencia era testimonial en el ayuntamiento pasó a ser la que se hizo acreedora de la alcaldía en el pacto de progreso. "Habían estado pasando cosas en València y en otras ciudades. Compromís llevaba ya tiempo en esa dirección y en València se nos reconoció como fuerza para el cambio, porque llevábamos años demostrándolo". Lo que supuso que fuera la marca naranja la que se impusiera no sólo al Partido Socialista, sino, con mucha claridad, a las formaciones de la nueva política de izquierdas, que se quedaron con el mismo papel menor que había tenido Compromís o sus antecesores en las anteriores legislaturas.

Ribó y Robles, en el escenario / Moisés Domínguez

Reunió Compromís a más de un centenar de simpatizantes bajo el lema "Que torne la llum", pintiparado en la tórrida matinal para homenajear a su alcalde durante ocho años y visibilizar a su cabeza de cartel en la actualidad en el consistorio. Y precisamente por eso ha sido el escenario para lanzar su expresa recomendación de que sea Papi Robles la candidata a pelear por la alcaldía. "No tengo ya quince años y cuando preparamos la última lista ya lo hacíamos pensando en mi sucesión. Ahora, una vez jubilado, tengo que decir que Compromís sigue siendo la primera fuerza de la izquierda y que mi compañera es cada vez una persona más conocida y estimada". Eso sí, sin saltarse los protocolos. "Estamos trabajando en la estructura jurídica y el mecanismo habitual, democrático. Pero a la vez siempre diré que es quien más se lo merece".

Grezzi rescató el cartel de Mónica Oltra / Moisés Domínguez

Grezzi reivindica a Oltra

Era una jornada en la que, claramente, se ponía en valor a la actual portavoz del grupo municipal. Pero esto no fue óbice para que hubiera alguna salida de guión. Porque durante las intervenciones, el concejal Giuseppe Grezzi reivindicó la figura de Mónica Oltra desplegando el cartel electoral de las últimas autonómicas, en lo que supone una forma de recordar su presencia. Oltra es otra de las alternativas para optar al gobierno municipal.

No se puede hacer un ejercicio de reafirmación de la marca sin pensar en el némesis. A eso se refirió Papi Robles al asegurar que "València son sus ciudadanos y no los designios de la señora Catalá, que gobierna sólo para ella y sus intereses y cediendo a radicalismos, donde está muy cómoda. Y con la corrupción ya nuevamente en el ayuntamiento. Con el gobierno de Compromís, la gente se acostumbró a que la ciudad que imaginaban era posible. Ahora solo existe la ciudad que imagina la alcaldesa. Hemos pasado de cuando todo era posible a un escenario de parálisis y falta de iniciativas”.

Ribó, desde su posición de "jubilado", le reconoció a su formación que "el trabajo cotidiano es excelente, trabajando con la gente, las asociaciones y los barrios, denunciando lo que está haciendo la señora Catalá, pero a la vez haciendo propuestas que luego, al cabo de dos días, los asume el equipo de gobierno. Que primero dice que no y luego dice que sí".

Recado a la proclamación de Bernabé

La carrera por la alcaldía de València ha empezado en pleno paso del ecuador con la proclamación de Pilar Bernabé como candidata del PSPV, que no deja de ser una rival para Robles. "Siempre hemos entendido que las cosas tienen su tiempo y no es nuestro estilo lo de las primeras figuras, sino escuchar a la gente. Hacen falta herramientas, no caras ni fotos".

“Compromís es la fuerza que transformó esta ciudad, y ahora tiene el reto de volver a hacerlo”, afirmó Ribó. “Hay que recuperar la luz, la sonrisa y el gobierno valiente que ponía los barrios por delante de los intereses privados”.