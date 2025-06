La renaturalización de la avenida de la Malvarrosa divide al barrio

La avenida de la Malvarrosa atraviesa el barrio de norte a sur y aglutina buena parte del tránsito vecinal, ajeno a la playa que se extiende en paralelo. Durante meses, la arteria del barrio marítimo estuvo levantada de cabo a rabo debido a las obras de renaturalización proyectadas por el gobierno progresista y ejecutadas por el actual ejecutivo tras un cambio de diseño. En el transcurso de estos trabajos, los comerciantes denunciaron estar con el agua al cuello, asegurando que una intervención por fases les hubiese ayudado a contener las pérdidas. Pero sus plegarias cayeron en saco roto. Las obras siguieron adelante, el proyecto de cuatro millones concluyó en tiempo récord -casi en la mitad del tiempo acordado- y el barrio ya puede valorar el resultado.

Su valoración está lejos de ser unánime. Tomás regenta la tienda de alimentación Cristino y considera que la actuación ha sido interesante en términos estéticos y de movilidad. Por un lado, da lustre y moderniza el principal eje del barrio. Por otro lado, la eliminación de un carril ha permitido sacar muchos coches de la zona. «Antes esto era un Scalextric. Con la supresión de semáforos por pasos de cebra, acompañados de cámaras viales, se ha conseguido reducir la velocidad», cuenta el tendero.

No está tan satisfecho en cambio con la compensación por la caída de clientela durante las obras. Tomás dice que el tejido comercial de la zona se ha resentido gravemente y el ayuntamiento debiera haber inyectado ayudas directas. «Han lanzado una campaña de 5.000 bonos comercio para reactivar la economía del barrio. Están bien, pero necesitábamos cheques en blanco».

Tomás posa en su tienda de alimentación / Daniel Tortajada

A unos metros de la tienda descansa María Dolores, vecina de la avenida, en uno de los nuevos bancos instalados con la reforma. Sus amigas huyen cuando se les pregunta por el proyecto. María Dolores confirma que hay debate y el barrio está dividido: «Es muy peligroso que no hayan dejado más que un carril. Si una ambulancia necesita pasar y hay un autobús delante, no puede. El otro día la camilla no podía acceder a mi edificio porque se lo impedían unos maceteros gigantes. Además nos han puesto farolas cada cinco metros sin ningún control. Y nos han quitado plazas de aparcamiento que recuperaremos en un solar pegado al tanatorio. Qué hago, ¿aparco allí y vengo a casa en taxi?», se pregunta. «Es una avenida poco funcional», resume.

Las discrepancias son evidentes. Tras preguntar a media docena de personas las opiniones se reparten de manera casi simétrica. Agustín Abarca, de la asociación vecinal de la Malvarrosa, constata esta percepción: “Hay mucha disparidad de sensibilidades, pero hay algunos datos objetivos. Al quitar los semáforos el tránsito ha disminuido y los autobuses pueden ir a velocidad de crucero, ayudando a pacificar el tráfico», señala el portavoz vecinal.

Los maceteros de la polémica / Daniel Tortajada

«La división tiene que ver con lo que cada uno tenía en la cabeza que debía ser la avenida, unos preferían una avenida totalmente peatonalizada y otros preferían más aparcamientos. Pero nosotros en la asociación, habiendo sondeado a mucha gente creemos que, sin contentar a unos y otros, es una arteria mejorada en saneamiento, visibilidad y con cierto equilibrio. Nadie plantea una enmienda a la totalidad», valora.

Finalmente, Abarca destaca un detalle donde sí parece haber unanimidad entre las dos sensibilidades contrapuestas –que coincide con preferencias de voto–: los maceteros colocados a ambos lados son demasiado grandes y se comen buena parte del espacio ganado para el peatón.