Los valencianos ven la economía de la ciudad notablemente mejor que la española

El barómetro municipal de opinión ciudadana correspondiente al mes mayo refleja que la ciudadanía de València valora de manera muy superior la situación económica de la ciudad sobre el conjunto de España. El informe de este mes se ha dedicado a aspectos relacionados con el comercio y el consumo, y ante la pregunta a cada participante de cómo calificaría la situación económica de la ciudad de València, el 42.2 % de las personas encuestadas considera que la situación es buena, el 28,3 % regular y el 22,3 % mala, mientras que un 4,3 % la califica de muy mala, y para el 1,4 % es muy buena.

Sin embargo, esta percepción varía notablemente si a los encuestados se les pregunta por la situación económica de España. El muestreo indica que para el 27,8 % de los encuestados, la situación económica en España es buena; para el 27,2 % regular y el 30,8 % la valora como mala, mientras que el 11,4 % la considera como muy mala. Finalmente, ante la misma pregunta, pero vinculada a la situación económica de la Comunitat Valenciana, el 38,2 % señala que es buena; para el 28,6 % regular; el 25,3 % la considera mala y el 4,4 % muy mala.

La concejala de Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha valorado que los vecinos y vecinas de València “ven con más optimismo la situación económica de la ciudad con respecto a la del país porque detectan y reciben inputs sobre la implicación real del Ayuntamiento y del tejido empresarial con la actividad económica de la ciudad, con una colaboración público privada efectiva que está siendo muy fructífera, y que está diversificada en distintos campos como el turismo, el comercio, la innovación, el ocio y la gastronomía, entre otros”.

Los hábitos de consumo y compra

En relación a los hábitos de compra, la encuesta muestra que el 42 % de la ciudadanía realiza frecuentemente sus compras cotidianas en el pequeño comercio de proximidad y de barrio, y varias veces por semana; frente al 69 %, que las hace más de una vez por semana en supermercados o hipermercados.

Entre quienes prefieren el comercio de proximidad, el muestreo señala también que el 57,1 % lo elige por la cercanía y el 52,6 % por la atención del personal y la confianza; el 22,5 % por el precio; el 18,0 % por la comodidad y el 16,9 % por la calidad. Los supermercados o hipermercados son elegidos por el 44.8 % de las personas encuestadas por su variedad y el 31,3 % los selecciona por el precio y el 32, 7 % por la comodidad. Por otro lado, el 79, 6 % de las personas preguntadas eligen los bazares por el precio; mientras que el 71, 6 % compra en los centros comerciales por la variedad.

Zonas comerciales

Sobre la frecuencia con que las personas encuestadas visitan las distintas zonas comerciales de València, el muestreo indica que el 10 % visita el centro una vez a la semana; el 34 % no todas las semanas pero sí al menos una vez al mes; el 35,8 % con menos frecuencia y el 19,2 % nunca. En cuanto a los mercados municipales, el 10.2 % visita el Mercado Central no todas las semanas pero sí al menos un vez al mes; el 3,1 % todos los días; el 30,5 % con menos frecuencia y el 55,9 % nunca. El resto de mercados municipales son visitados por el 15,2 % al menos una vez por semana; el 21,8 % los visitan no todas las semanas pero sí una vez al mes; el 22 % con menos frecuencia y el 40,7 % nunca.

En relación con el grado de satisfacción con la oferta y los horarios comerciales de Valencia, el 30, 2 % de las vecinas y vecinos encuestados les da una nota de 8; el 23, 8 % una puntuación de 9 y el 22,5 un 10. La nota media de este apartado del muestreo es de 8.

El consumo en los hogares

Asimismo, el barómetro de mayo ofrece también la opinión de la ciudadanía en relación a los distintos hábitos de consumo en los hogares de València. Han respondido a preguntas como ¿quién es la persona que realiza habitualmente las compras en los hogares?; ¿la responsabilidad de las compras es compartida?; ¿ha tenido problemas con productos o servicios que ha comprado en el último año?; ¿qué aspectos considera relevantes para decidirse a comprar un producto o servicio que aún no ha probado?

En relación con las decisiones de compra, en una escala del 1 al 10, las personas encuestadas dan una nota de 7,6 a la producción de proximidad; un 7,4 al certificado de bienestar animal; un 7,2 si procede de comercio justo; un 7,1 si tiene menos embalaje y un 6,6 que sea ecológico y sostenible.