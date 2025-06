El autor de la estatua a Mazón retirada de los presupuestos participativos: "Habéis hecho trampas"

El autor de la propuesta de estatua dedicada a la gestión de Mazón para los presupuestos participativos de València ha enviado una carta al ayuntamiento criticando la eliminación de dicha propuesta.

En el escrito, el autor dice que el ayuntamiento ha incumplido el procedimiento eliminado de los presupuestos la propuesta de estatua para Mazón por su gestión de la dana, lo cual impide a los valencianos mediante su voto expresar la idoneidad de la escultura. Y añade: “La última vez que los valencianos votamos en una encuesta, la semana pasada, le otorgamos a Mazón una puntuación de 1,6 sobre 10. Esto nunca antes había sucedido. Habéis eliminado la propuesta de la estatua porque sabéis mejor que nunca lo que opinamos los valencianos de Mazón. Habéis hecho trampas en vuestro juego de los presupuestos participativos”, denuncia.

El autor del escrito dice no pertenecer a ningún partido político, pero lamenta que el gobierno municipal del PP y Vox escamotee la posibilidad de voto. Argumenta que la propuesta no es irrespetuosa, sino que describe “unos hechos realizados por un cargo público que debía comportarse como "Molt Honorable". Mazón prefirió irse de larga comida durante la alerta roja en lugar de cancelar su agenda, bebió vino con una periodista, no atendió las llamadas de su consellera de emergencias y llegó a Cecopi según él a las 20:28”, reza el texto.

El autor alega que la propuesta no incumple términos de uso de los presupuestos participativos, y reclama reconsiderar la “acción censora para que los valencianos puedan votar por la propuesta de estatua”. Finalmente, asegura que los valencianos, en respuesta, pueden recaudar por cuenta propia más dinero que el destinado a presupuestos participativos de Ciutat Vella, para inmortalizar con una estatua la gestión de Mazón en la dana.

Esta no es la única propuesta crítica con el president retirada de los presupuestos. En la carpeta de Pobles del Sur aparecía una boutade aún mayor: la construcción de un muro de contención presidido por la estatua ecuestre del presidente. El proyecto tampoco ha pasado el corte.

En la propia página de los presupuestos, el ayuntamiento indica que hay siete propuestas que no pasan a la fase de apoyos porque no cumplen con los requisitos del apartado 2.2. de las Directrices Reguladoras. Estos requisitos obligan a presentar propuestas claras y comprensibles, viables técnicamente, que respeten el marco legal, que el ámbito de actuación sea municipal, no ser contrarias a derechos y libertades individuales, ni contrarias a los valores democráticos y los derechos humanos.

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado que por primera vez en la historia de los presupuestos participativos se censuran propuestas vecinales y se excluyen de pasar a la fase de recogida de apoyos vecinales. "Estamos ante un evidente ejercicio de censura y sectarismo de María José Catalá para intentar silenciar el clamor de la ciudadanía que exige la dimisión de Carlos Mazón", ha lamentado la socialista.