La factura de la dana: 350 vecinos de las pedanías han recibido ayuda psicológica

La barrancada del 29 de octubre dejó secuelas en muchas víctimas. Más allá de la pérdida personal o material, el recuerdo de la dana quedó grabado a fuego en forma de estrés postraumático en muchas de las personas que la vivieron desde la llamada zona cero. El Ayuntamiento de València puso en marcha un servicio de atención psicológica en las tres pedanías afectadas por la dana: La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar l’Oliveral. Las intervenciones han sido presenciales y telemáticas cada día en doble turno de mañana y tarde. Y se han dilatado durante meses porque la huella permanece imborrable.

La atención coordinada por la Dirección General de Discapacidad ha sido siempre gratuita, incluso la atención crónica en el caso de necesidad que se deriva a Fundación Juan I. Muñoz Bastide, Teléfono de la Esperanza y Psicólogos sin Fronteras. El operativo de apoyo estableció también un servicio de Terapeutas Ocupacionales de atención a domicilio para personas dependientes o con discapacidad en los tres puntos de atención de las pedanías afectadas y los centros de servicios sociales de Quatre Carreres y San Marcelino.

En seis meses han sido atendidas unos 350 vecinos de las pedanías afectadas por la barrancada. Según el acuerdo suscrito con la Fundación Juan I. Muñoz Bastide, de las personas expuestas a desastres naturales hasta un 40% están sujetas a desarrollar algún tipo de problema de salud mental, desde estrés postraumático hasta ansiedad y depresión. En el caso concreto de estos tres pueblos pedáneos, las afecciones son amplias y van variando a medida que pasan los meses.

Por ejemplo, en los primeros días de noviembre hay atenciones por el susto de haber perdido a familiares durante horas. En muchos de los casos se describe angustia por los niños o padres con cierta edad tras haber vivido con ellos una experiencia de riesgo extremo. Otros casos hablan de depresiones o cuadros de ansiedad agravados por la tragedia. Y también hay miedo, mucho miedo por lo vivido.

Más adelante, casi en diciembre empiezan a aflorar casos de soledad no deseada. Una persona mayor que no sale de casa porque los comercios siguen cerrados, las calles están por limpiar y sus hijos se pasan el día trabajando. Un estudiante extranjero que sigue sobrepasado y no tiene amigos en quienes apoyarse. Una mujer realojada en casa de familiares en un barrio completamente ajeno tras haber perdido su propia vivienda, anegada de fango.

Ya en 2025, con la dana más lejos en el retrovisor, empiezan a predominar consultas no tan vinculadas al suceso, aunque sigue habiendo miedo entre la población. El miedo al sufrimiento de los hijos e hijas es recurrente y atraviesa todos los meses de los que hay registro en este servicio psicológico puesto en marcha por el ayuntamiento.

Intervención infantil

Desde el comienzo del servicio, algunas personas no han podido comenzar por dificultad de compatibilidad con sus horarios laborales o no pertenecían a las pedanías de Valencia. Solo en el mes de abril de 2025 -el último con datos-, el servicio de atención psicológica atendió directamente a 64 personas en sesiones individuales, intervino con 9 familias y alcanzó a más de 1.230 niños, niñas y adolescentes a través de talleres escolares. Además, se consolidaron espacios grupales y comunitarios como «Un café con Neural» y se pusieron en marcha iniciativas de sensibilización que fortalecieron el tejido social de las pedanías afectadas por la trágica barrancada.

Al respecto, Javier Copoví, director general de Discapacidad del Ayuntamiento de València, ha señalado: «Desde el primero momento tras la dana detectamos la necesidad de apoyo psicológico y la alcaldesa María José Catalá lo tuvo claro, en las tres pedanías tenía que haber un servicio ininterrumpido de psicólogos en los locales de las alcaldías de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral. Un servicio esencial y cercano a los vecinos, que han estado atendidos en turnos de mañana y tarde por profesionales, que además han estado coordinados con Servicios Sociales o con los médicos de los ambulatorios para tener un apoyo en momentos muy complicados», ha señalado Copoví.

«La atención continúa y va a seguir siendo un servicio gratuito que presta el Ayuntamiento de Valencia a los vecinos para acompañarles durante todos estos meses y tener así atendida la salud mental, un aspecto que no debemos descuidar. Está siendo una tarea de atención personalizada y también de trabajo con colectivos como centros educativos, de mayores, un trabajo transversal para dar a conocer este trabajo tan importante en los meses posteriores a una tragedia como la dana».