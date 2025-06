El PSPV denuncia que Catalá ha renunciado a que el tranvía pase por la avenida del Puerto y los barrios del sur

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que el gobierno de María José Catalá "ha renunciado a que las nuevas líneas de tranvía que está proyectando la Generalitat den servicio ni a la avenida del Puerto ni a los barrios aledaños al bulevar sur". Sanjuan, que ha comparecido junto a la concejala María Pérez, se ha manifestado en estos términos después de certificar que el Ayuntamiento no ha presentado ni una sola alegación a los trazados que propone el Consell de Carlos Mazón para las líneas 11 y 12 que no solamente descartan llevar el tranvía por estas vías sino que, además, contempla la tala de decenas de árboles al ubicar las vías en las medianeras de varias avenidas consolidadas.

"El modelo procoche de María José Catalá hace que en las dos oportunidades de ampliación de tranvía que tiene próximamente la ciudad de València, que son la L11 y la L12, este gobierno del PP renuncie a conectar por tranvía la avenida del Puerto o barrios enteros como San Marcelino, que llevan muchísimo tiempo reivindicando que también tienen derecho a que por allí pase una línea de metro de tranvía", ha manifestado.

El responsable socialista ha subrayado que el Partido Socialista sí que ha presentado alegaciones en tiempo y forma a los trazados propuestos por la Generalitat para que, además de salvar todas las líneas de árboles comprometidas con el proyecto del Consell, el itinerario de la L11 discurra en dirección a los Poblats Marítims por la avenida del Puerto y vuelva por Juan Verdeguer, prestando servicio a una calle densamente poblada, así como exigir la ampliación de la L12 para que discurra por el bulevar hasta Vara de Quart, dando servicio a San Marcelino, San Isidro, Cruz Cubierta y Patraix.

"Después de comprobar que el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo para defender a los vecinos, lo que vamos a hacer como Grupo Socialista es no solamente presentar estas alegaciones sino presentar una moción pidiéndole a Catalá que, ya que ese trabajo no lo ha hecho el propio ayuntamiento, que se ponga del lado de la ciudad, exigiendo el tranvía que quieren los vecinos y vecinas en lugar del lado de Carlos Mazón, que lo que quiere es invertir lo mínimo en la ciudad de València", ha indicado.

Tala de árboles

Por su parte, Pérez ha criticado la "desidia e indolencia" del gobierno de Catalá por su "incapacidad para presentar en tiempo y forma informes de los servicios afectados por los trazados de la L11 y la L12". La concejala socialista ha hecho hincapié en que el Consell sacó a información pública el proyecto de estas dos líneas de tranvía en octubre de 2024 y el plazo para presentar alegaciones vencía a finales de año. Sin embargo, "Movilidad ha sido incapaz de entregar un informe sobre las afecciones previstas ocho meses después", ha lamentado la concejala socialista.

Además, la edil ha mostrado su sorpresa porque el gobierno municipal ni tan siquiera pidiera un informe a Parques y Jardines para que evaluara la afección medioambiental como consecuencia de que los trazados propuestos eliminasen decenas de árboles en mitad de una crisis climática.

"Resulta sorprendente que Movilidad no presente ningún informe respecto a las líneas tranviarias como tampoco lo ha hecho Parques y Jardines. La Generalitat decide que algunas avenidas principales queden fuera de las futuras líneas y plantea trazados en los que una parte importante de arbolado de la ciudad desaparece y ni Movilidad ni Parques y jardines emiten ningún informe. Es absolutamente sorprendente y esperamos que el Ayuntamiento rectifique y respalde las alegaciones de los socialistas", ha finalizado.

Estudios y reuniones

Por su parte, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha asegurado que es “absolutamente falso” que el Ayuntamiento de Valencia no vaya a presentar alegaciones a los estudios informativos sobre la construcción de las líneas de tranvía L10, L11 y L12. El servicio de Movilidad está ultimando las alegaciones a los estudios informativos y, “como no puede ser de otra forma, estarán basados en criterios técnicos para conseguir que estas líneas de tranvía tengan trazados óptimos para el transporte público de la ciudad y presten servicio al mayor número posible de barrios”, ha señalado.

Durante este periodo de análisis, se han llevado a cabo diversas acciones:

• Estudios de Simulación de Tráfico: Se han realizado diferentes simulaciones detalladas para evaluar el impacto en el tráfico de las alternativas propuestas en el estudio informativo.

• Análisis de Accesibilidad de las Paradas: Se ha estudiado minuciosamente la accesibilidad de las ubicaciones propuestas para las paradas del tranvía. Esto incluye asegurar que sean accesibles para personas con movilidad reducida y que faciliten la conexión con otros medios de transporte.

• Encaje en la Planta Viaria: Se ha analizado cómo las nuevas líneas de tranvía se integrarían en la infraestructura vial existente. Esto implica considerar las necesidades de acceso a vados, la coexistencia con el carril bici y el impacto en las zonas de estacionamiento.

Además, se ha buscado la colaboración entre las diferentes entidades de transporte público:

• Reuniones FGV-EMT: Se han mantenido varias reuniones de trabajo entre FGV y la EMT con el propósito de analizar la interacción y mejoras susceptibles de implementar.

Además la planificación de estas nuevas líneas de tranvía se ha coordinado con otros proyectos urbanísticos y de movilidad en la ciudad como es el PAI del Grao y el Plan Director de EMT, porque la coincidencia temporal del estudio informativo de FGV con la redacción del PAI del Grao y la elaboración del Plan Director de EMT, exige tener una visión conjunta del ámbito de esta nueva área de la ciudad.

El Ayuntamiento de València ha optado por realizar un análisis integrado de la movilidad de la zona con el objetivo de garantizar una buena cobertura de transporte público en todos los modos (tranvía, autobús, etc.) desde el inicio del desarrollo urbanístico del Grao. Consecuentemente, "la emisión del informe relativo a las líneas de tranvía se ha debido acompasar a los estudios del PAI del Grao y del Plan Director de EMT para que todo guarde coherencia", señalan fuentes municipales.

Ahora, ha respondido Carbonell, “hay un impulso político real para ampliar la red de metro y tranvía de la ciudad y que se haga con plena coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento para que el diseño de estas líneas sea el mejor para la ciudad. Y próximamente se conocerán los resultados, porque el PSOE ofrece argumentos y soluciones cortoplacistas y simplistas que no toman en consideración la verdadera dimensión del análisis que se está realizando sobre la base de simulaciones de tráfico, análisis de accesibilidad, así como el encaje con el PAI del Grao y el Plan Director de EMT ”.