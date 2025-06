Los vecinos del edificio de Patraix piden el bloqueo a los 24 apartamentos turísticos tras inscribirlos la Generalitat

La junta de gobierno de Residencial Nicet, en el barrio de Patraix, ha pedido que se impida la puesta en marcha de 24 apartamentos turísticos en los bajos del complejo, para los que Axis Consultoría en Soluciones Empresariales volvió a solicitar su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas un día antes de entrar en vigor la ley de Propiedad Horizontal.

En un primer momento los apartamentos se dieron de alta en el Registro y la Conselleria de Turismo inició un expediente tras realizar una inspección por no haber empezado la actividad en el plazo establecido, pero la empresa desistió antes de que ese expediente llegara a cerrarse, y un día antes de la entrada en vigor de la ley de Propiedad Horizontal, por la que se requiere la autorización de la actividad de tres quintas partes de los propietarios, volvió a darse de alta en el Registro.

Al límite de la ley

La Conselleria ha afirmado que esto se hizo conforme a la ley, ya que esta no había entrado en vigor en ese momento; asegura que volverán a realizar una inspección al acabar el plazo de dos meses y señala que, con la ley en vigor, si la comunidad de propietarios no quiere, no podrán comenzar la actividad turística.

Hasta ahora los movimientos que ha realizado la empresa son conforme a derecho, según la Conselleria.

Los vecinos del complejo afirman estar preocupados por un proyecto que había sido "previamente cancelado" y recuerdan que cuando se anula una licencia, no se puede volver a pedir de nuevo si no pasan tres meses, con una nueva declaración responsable y bajo la normativa vigente.

Obras sin acabar

Los apartamentos volvieron a inscribirse los días 25 de marzo y 2 de abril pero siguen sin tener las obras terminadas y no tienen luz y agua, y los vecinos entienden que "se está haciendo caso omiso a la intervención del Ayuntamiento de València que no ha dado el fin de obra a esa promoción" y que la estratega de Axis Consultoría se acoge "a la trampa de los 11 días", una fórmula que algunas empresas "han intentado utilizar para sortear la regulación del alquiler turístico simulando arrendamientos temporales", según explican en un comunicado.

Además, indican que el Ayuntamiento de València mantiene en vigor una moratoria para nuevas licencias de apartamentos turísticos en determinados barrios, entre ellos Patraix, con el objetivo de frenar la presión del turismo sobre los residentes.

Asimismo, la comunidad de propietarios del edificio Nicet Patraix modificó en mayo de 2024, meses antes de iniciar las obras, sus estatutos para impedir el uso turístico de las viviendas.

Bajos comerciales convertidos en apartamentos. / F. Bustamante

La oposición pide una intervención oficial

Al respecto, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha criticado este miércoles que la Conselleria de Turismo haya vuelto a inscribir en el Registro de Empresas Turísticas los 24 apartamentos turísticos proyectados en los bajos de un complejo residencial del barrio de Patraix "sin cumplir la normativa vigente y haciendo caso omiso a la moratoria establecida en la ciudad" mientras que el síndic del PSPV, Borja Sanjuan, ha pedido a la alcaldesa María José Catalá que "intervenga" e inste a la Generalitat a que rechace la autorización.

Para Robles, con este caso "tenemos un clarísimo ejemplo de la política del PP: por un lado, le dice a los vecinos que paralizarán la apertura de los apartamentos turísticos en sus bajos y, por otro, con la Conselleria le están dando vía libre a que haya más apartamentos turísticos en el barrio y, por tanto, facilitando que la ciudad acabe convirtiéndose en un parque temático".

"El PP si no te traiciona por un lado lo hace por otro, por eso nunca le puedes dar la espalda", ha señalado Robles, quien ha añadido que, desde Compromís, continuarán "de la mano de los vecinos y vecinas buscando todas las vías posibles para paralizar esas obras".

A su juicio, "lo que está cada día más claro es que la moratoria" del equipo de gobierno municipal "no está sirviendo absolutamente para nada y encima están favoreciendo a las promotoras de apartamentos turísticos, dándoles como alternativa la Generalitat para que puedan implantarse".

Por su parte, Sanjuan ha exigido a Catalá que "intervenga" y a que inste a la Generalitat "a que rechace la autorización para los 24 apartamentos turísticos de un edificio de Safranar en plena moratoria".

"El Consell de Carlos Mazón, del mismo Partido Popular que Catalá, ha vuelto a admitir como apartamentos turísticos esos 24 bajos en un edificio de Patraix a pesar de que hay una moratoria que está en vigor en la ciudad de València y a pesar también de que ni siquiera esas obras están acabadas y por eso se les había retirado la licencia", ha criticado.

Por eso, ha avanzado que van a exigir al equipo de gobierno de Catalá que "hable con la Generalitat y que le pida que no admita ningún certificado de compatibilidad que sea anterior a la moratoria porque lo que está haciendo el Consell es asumir que esos apartamentos se van a quedar ahí para siempre con el beneplácito de una Catalá que ha mentido a los vecinos", ha concluido.