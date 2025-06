El accidente mortal de la Marina destapa un vacío de gestión en las zonas comunes

El accidente mortal del pasado domingo en la Marina de València sigue coleando varios días después. Planteada la necesidad de reforzar un espacio público que ya ha visto varias caídas desde el muro que rodea el entorno de los restaurantes y locales de ocio próximo al Veles e Vents, tanto el ayuntamiento como la Autoridad Portuaria han revelado un vacío de gestión en las zonas comunes del suelo urbano.

En un primer momento, el presidente de la Asociación de Hosteleros Premium de la Marina de València, Ángel Brandez, aseguró que el accidente en el que falleció un joven de 16 años "era evitable". La asociación presentó hace una década un proyecto certificado para sustituir el muro corrido actual por una baranda de vidrio laminado, con estructura de acero inferior anclada al suelo. Una solución que impediría a la gente subirse.

"Nos ofrecimos a pagarla", apuntaron fuentes de Marina Premium, "pero en el consorcio nos dijeron que no se aceptaban donaciones y por último que esa solución desentonaba con la singularidad del Veles e Vents", diseñado por el "pritzker" David Chipperfiel y que curiosamente también tiene barandas transparentes en sus grandes terrazas.

Liquidación del consorcio

Aquello fue en 2014, pero el consorcio ya no existe. El ayuntamiento y la Generalitat acordaron en 2022 liquidar el Consorcio Valencia 2007 –participado por ambas administraciones junto con el Gobierno central y creado en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa América–, e iniciaron un proceso de renovación administrativa que concluyó con la creación del nuevo Organismo Interadministrativo de Cooperación.

Este órgano, que deja fuera a la Generalitat, tuvo una primera reunión en febrero con un primer anuncio. El consistorio y la Autoridad Portuaria trabajarían de la mano en tres proyectos de rehabilitación e integración paisajística del entorno del Edificio del Reloj, el Paseo Elevado de la Marina y el Muelle de la Aduana. La Autoridad Portuaria invertirá 14 millones para crear entornos más amables de uso ciudadano.

Catalá duda

La siguiente reunión, en cambio, será menos amable. “La liquidación del consorcio ha derivado en que tenemos una comisión que pronto podremos reunir. El edificio Veles e Vents a priori es gestión municipal, también el parking, pero es verdad que ese muro tenemos que analizar a quién…”, dijo ayer la alcaldesa María José Catalá sin terminar la frase, pero dejando entrever el proceso de reajuste competencial.

Preguntados también por el muro que abraza a la zona de restauración, levantado cuatro metros sobre una acera del embarcadero, y que muchas veces funciona como asiento improvisado para la gente que sale de fiesta a la Marina, desde la Autoridad Portuaria dicen que la zona podría definirse como “conjunta”. Y añaden que ambas administraciones están trabajando de forma coordinada en revisar y mejorar todas las zonas comunes –jardinería, movilidad, seguridad– mediante el convenio de gestión conjunta y cooperación.

Investigación abierta

Pero, ¿qué ocurriría si alguien pide explicaciones por un incidente en esta zona? La Policía Nacional abrió una investigación tras la caída mortal del joven estudiante del colegio Hermanos Maristas, preguntó a multitud de testigos y acreditó que efectivamente había sido un accidente. La investigación no tenía más recorrido. Cuestión distinta es la responsabilidad patrimonial derivada. ¿Quién se haría cargo? Al revelar su proyecto de protección, descartado por el consorcio, los hosteleros trataron de evitar ser señalados de alguna manera como responsables del trágico accidente. "Venimos denunciando la peligrosidad de ese muro desde hace diez años y proponiendo medidas", dijeron.

La alcaldesa, sin embargo, relativizó el fallo de seguridad y puso de relieve otro problema de fondo: “Desde que soy alcaldesa, no hemos recibido en el ayuntamiento ningún tipo de aviso de la hostelería de la zona sobre posibles peligros en el muro. No tengo constancia documental de ningún aviso. Es verdad que nos hemos reunido en varias ocasiones con los negocios porque ellos querían prorrogar la concesión, siempre nos han traslado este interés, pero su actividad no tiene soporte administrativo. Y desde este mes de mayo hay una ocupación en toda regla”, denunció la alcaldesa, que ya prepara una demanda civil contra los cuatro restaurantes de la Marina.