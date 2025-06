El ayuntamiento solicita al juez el desahucio de cuatro restaurantes de la Marina de València

EL Ayuntamiento de Valencia mantiene su posición en relación a los cuatro restaurantes (Vlue Arribar, Camarote, Dos Lunas y Destino Puerto) de la cubierta del aparcamiento del Veles e Vens, en la Marina de València, y demandará por la vía de la justicia civil el cierre de los restaurantes de la Marina con la concesión de alquiler vencida para proceder a su cierre y al desahucio de quienes explotan en la actualidad estas instalaciones

El Ayuntamiento de Valencia no ha desistido de las acciones legales para proceder al cierre de los restaurantes de Marina, cuyas concesiones administrativas habían vencido el pasado 31 de mayo después de dos prórrogas. Así lo explicaba este viernes el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, en respuesta al comunicado del despacho de abogados que representa a tres de los cuatro locales informando de que el ayuntamiento había renunciado a solicitar la anulación de la medida cautelar de suspensión de la resolución de cierre dictada por el concejal de Grandes Proyectos el 9 de mayo pasado,.

Una suspensión cautelar solicitada por los dueños de los restaurantes (para evitar un desolojo policial entretanto se resuelve el fondo de las demandas cruzadas) y admitida por los juzgados para los cuatro locales afectados ante la cual el ayuntamiento no ha alegado, lo que no significa que no siga adelante con la demanda de desahucio, según los explicado hoy por Caballero.

La Asesoría Jurídica Municipal, tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, presentará cuatro demandas de desahucio ante la justicia civil debido a que un juzgado ha determinado que no procede la vía del contencioso administrativo.

El despacho de abogados de tres de los restaurantes con las concesiones caducadas ha informado este viernes de que tras confirmarse la orden de suspensión del cierre de los locales las denuncias y actas de inspección de sus representados quedarían anuladas. Añade que los restaurantes a cuyos dueños representan (Destino Puerto, Camarote y Dos Lunas) "seguirán abiertos" hasta que un juzgado de lo civil dirima.

Los hosteleros amenazan con solicitar indemnizaciones al consistorio por los perjuicios causados por las anulaciones de reservas que les llegaron tras anunciarse el cierre de los locales, a los que el ayuntamiento acusa de ocupación indebida. Con todo, manifiestan su voluntad de llegará una "solución consensuada que ponga fin al conflicto". "Existen razonas más que justificadas para un acuerdo extrajudicial", apuntan.

En estos momentos, la luz pública de la zona, dependiente del ayuntamiento, sigue sin funcionar como tampoco los ascensores del aparcamiento, gestionado por Aumsa, y las cámaras de vigilancia pero no desde hace un día sino meses y meses, ha concluido el letrado quien pide se subsanen estas y otras deficiencias.