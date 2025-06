La venta de solares permite al ayuntamiento y al ministerio recuperar 44 millones gastados en el Parc Central

La Sociedad Valencia Parque Central, creada en 2003 por el Ministerio de Transportes, la Generalitat y el Ayuntamiento de València para impulsar la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central, devolverá por primera vez a los socios parte del dinero que destinaron a pagar las obras del "central park valenciano", ejecutado al 45%. La sociedad devolverá a los socios prestamistas un total de 44 millones de euros, de los que al ayuntamiento le corresponderán 14 millones. Los 30 restantes se devolverán, en base a la aportación proporcional realizada, a Adif y a Renfe.

El ayuntamiento suscribió junto con Renfe y Adif (la Generalitat no entró en esta operación financiera) en 2016 un préstamo para costear las obras del Parc Central, incluida la urbanización de la primera fase del parque, diseñado por Kathryn Gustafson. El ayuntamiento todavía no ha terminado de pagar el crédito, aunque ahora ya empieza a recuperar parte de la inversión.

La situación financiera de la Sociedad Parque Central está más saneada que nunca. Cuenta con 74 millones de tesorería, de los que se ha acordado detraer algo más de la mitad, los citados 44 millones, para devolver a los socios parte del dinero que gastaron para pagar las obras. La Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Valencia Parque Central ha aprobado este jueves las cuentas de 2024, que ya se presentaron en el Consejo de Administración de la citada entidad celebrado el pasado 6 de mayo, al que asistió el secretario de Estado de Transportes y presidente de la sociedad, José Antonio Santano, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá. La junta ha aprobado igualmente la amortización parcial anticipada a los socios que en su día se endeudaron para avanzar en las obras ferroviarias y la urbanización del parque, cuya primera fase se inauguró en 2018.

Los mayores ingresos obtenidos por la sociedad son mayoritariamente resultado de la venta de solares edificables generados en la reparcelación de la primera fase del Parc Central, en calles como San Vicente, Maestro Sosa y el entorno de la Estación Joaquín Sorolla, en Russafa, o junto al puente de Giorgeta. Unos ingresos por subasta de suelo que han ido en aumento en un contexto de crisis habitacional y escasez de suelo edificable y ya con el horizonte claro de finalización de las obras de soterramiento de la playa de vías, previsto para 2028.

Solo en la subasta de tres solares con edificabilidad para 260 viviendas frente a la estación Joaquín Sorolla, que se llevó a cabo en 2024, adjudicados a Avantespacia Inmobiliaria, la sociedad ingresó 32 millones de euros (ocho millones más del precio de salida), frente a los 10,7 que se ingresaron cinco años antes por tres parcelas con edificabilidad para 163 viviendas.

El secretario de Estado valoró en el citado consejo la buena salud financiera de la Sociedad Parque Central. Hay que recordar que las plusvalías por la venta de suelo eran una de las fuentes de financiación de la operación ferroviaria del Parc Central, que incluye el soterramiento de las vías (canal de acceso), con más de 400 millones de inversión, el túnel pasante y la Estación Central, que supondrán mil millones más de inversión.

La Sociedad Parque Central ha llevado a cabo desde 2019 cuatro subastas de solares para la construcción de 700 viviendas de las aproximadamente 4.000 viviendas previstas en todo el PAI, en el que se incluye el futuro bulevar García Lorca sobre el túnel ferroviario (canal de acceso).

Sin noticias de la delegación de Bernabé

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asistido, de manera telemática, a la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Valencia Parque Central. No así el secretario de Estado, que ha delegado el voto y que sí presidió el consejo de administración del 6 de mayo en el que se aprobó de forma unánime encargar a Gustafson la revisión y actualización del diseño del bulevar García Lorca, la nueva avenida prevista sobre el túnel ferroviario.

Una revisión del diseño en la que el Gobierno ha querido dar visibilidad a la delegada del Gobierno y futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, anunciando que delegará en ella su representación. Una delegación de funciones que no prevén los estatutos de la sociedad ni el convenio de 2003. La participación con voz y voto de Bernabé obligaría en todo caso a revisar los estatutos y el organigrama del consejo de administración, donde la delegada del Gobierno no aparece como vocal. Esta eventual delegación de funciones no ha sido en todo caso objeto de la junta de accionistas.