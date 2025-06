Espiar con Alexa y amenazar por Bizum: la violencia machista asalta la tecnología

El simposio de la Policía Local de València del pasado 3 de junio acogió una mesa redonda sobre el uso de la tecnología para combatir la violencia de género, una herramienta aliada, esta nueva tecnología, que los cuerpos de policía intentan implementar en sus protocolos, pero con la que también conviene tener ciertas precauciones. Según en qué manos caigan, los nuevos desarrollos tecnológicos pueden servir también para ejercer violencia machista.

La catedrática Paz Lloria, experta en ciberdelincuencia de género, cuenta que en los últimos años están surgiendo diferentes -e imprevisibles- formas de controlar a la pareja. «La violencia de género siempre es violencia de control», introduce. «El hombre que maltrata lo hace para mantener ese dominio. De hecho, nos damos cuenta que las explosiones más graves de violencia se producen en las situaciones donde el hombre pierde el control. Y la tecnología favorece la posibilidad de controlar».

Lo intuitivo sería pensar que la presión o el dominio se ejerce sobre las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantáneas, pero no solo. «Algunas personas manipulan su Alexa para espiar a su pareja cuando está en casa y saber si está sola o acompañada. Y también nos encontramos muchos spywares en móviles. Hay un programa llamado Cerberus -descargable en cualquier teléfono, a priori se usa como app antirrobo- que si te lo instalan va enviado tu geolocalización y fotos de dónde estás a cada rato. Estamos cansadas de desinstalar este programa en móviles», dice Lloria, colaboradora en numerosos grupos de investigación y cuerpos de Policía especializados en violencia machista.

Las nuevas formas de violencia machista también se van adaptando al ritmo de la inteligencia artificial. El delito corre más que el castigo. «También se está utilizando la domótica de manera hostil. Tú estás en tu casa y de repente el tipo que tiene cerradura electrónica te cierra la puerta porque te ha quitado los mandos o ha cambiado las claves para que no puedas salir. O el tema de la temperatura con domótica: te castigan, te encierran dentro de casa y te suben el calor a 40 grados para que te cuezas dentro».

El problema es conocido. Utilizar instrumentos legítimos con usos interesantes para ejercer un control ilegal. La geolocalización puede ser útil con niños o personas mayores, pero la cosa cambia cuando se instala a escondidas en el móvil de la pareja. Whatsapp Web es muy práctico en el entorno laboral, y muy perverso cuando está conectado sin saberlo al ordenador del maltratador.

Relacionado con la IA, también ha proliferado en los últimos tiempos las deepfakes, imágenes o vídeos generados con inteligencia artificial y que imitan la apariencia y voz de personas reales. En ocasiones se utilizan a modo de parodia, como suele hacer ‘El Intermedio’ con personajes políticos, pero también se están empleando con acciones de naturaleza pornográfica y vejatoria. «El sexting y la sextorsión está a la orden del día, pero también vemos estas ultrafalsificaciones con la cara en el cuerpo de otra persona, algo que de momento es difícil castigar con sentencias por delito de odio moral», señala la investigadora.

«El Ministerio sí que ha creado, dentro de la Comisión de Codificación Penal, un grupo ad hoc para desarrollar la Ley de Protección de Acceso de los Menores al Entorno Digital. En ese grupo estamos cuatro personas dedicadas a redactar la parte penal y hemos introducido un artículo 173 bis para castigar las deepfakes. En concreto, se ha establecido una pena de alejamiento virtual para los delitos cometidos a través de Internet», explica Lloria sobre el proyecto de ley.

El alejamiento virtual en realidad ya existe en la jurisprudencia española. En 2022, el Supremo prohibió a un youtuber usar la plataforma de vídeos durante cinco años por humillar a una persona sin hogar, a la que grabó tras darle unas galletas rellenas de pasta de dientes. Pero no solo eso. Cuando se establece una orden de protección a una mujer, se impone el alejamiento y la prohibición de comunicación por cualquier medio, incluidos todos los canales digitales.

«Ahora estamos teniendo problemas porque hay maltratadores que utilizan Bizum para comunicarse con sus víctimas. Mandan la cantidad mínima, 50 céntimos, y lo aprovechan para poner un mensaje amenazante. Creen que están aprovechándose de un vacío legal, pero esto en realidad también supone un incumplimiento de la orden de protección», aclara Lloria.

Dormir con la cámara conectada

¿Son hoy las relaciones más tóxicas que nunca? No exactamente. «Quién no ha tenido una relación con el típico tío que se ha tirado 12 días en la puerta de tu despacho o tu casa. Es verdad que la tecnología facilita ese tipo de situaciones, pero esto no tiene que ver con la tecnología sino con una mala educación afectiva y una mala educación digital», argumenta la catedrática de la Universidad de València. Se trata de un problema intergeneracional. Hay parejas de jóvenes que duermen con la videocámara encendida porque lo conciben como un gesto de amor -pero es control-. Hay grupos de amigos que se comparten la ubicación permanentemente y luego alguien se enfada si otro hace un plan por su cuenta. Hay padres que geolocalizan a sus hijos adolescentes sin ninguna justificación.

«Es importante enseñar a tener un uso racional de los instrumentos digitales. Si vas a coger un taxi a las 5 de la mañana y no te hace gracia, es normal que compartas ubicación, pero el control continuo no es sano. Hace falta alfabetismo digital», cierra Lloria.