Compromís denuncia el bloqueo de Vox a los 48 huertos urbanos de la Rambleta

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lluïsa Notario, ha denunciado la paralización "injustificada y sospechosa" por parte del gobierno municipal de María José Catalá de la adjudicación de los 48 huertos urbanos ubicados en una parcela municipal próxima al parque de la Rambleta, en el barrio de San Marcelino.

Notario explica que la convocatoria para la adjudicación de los huertos se publicó en mayo de 2024 y el proyecto ganador está valorado desde enero de 2025. Sin embargo, después de seis meses, el Ayuntamiento aún no ha procedido a su adjudicación definitiva. "No hay ninguna excusa: el expediente con el informe de valoración está en la mesa de la Concejalía de Parques y Jardines desde hace medio año, ya ha pasado por las manos del señor Badenas, después por las de Cecilia Herrero y ahora por las de la tercera concejala de Vox, Mónica Gil, sólo falta su firma. Estamos ante un nuevo caso de incompetencia y dejadez en la gestión, que podría suponer incluso una infracción administrativa”, ha afirmado la concejala valencianista.

Ganadora, Casa Latina

La entidad Casa Latina, ganadora del proceso, visitó las instalaciones con Notario y expresó su malestar por la falta total de información y la negativa de la concejala responsable a reunirse con ellos. "El gobierno de Catalá está instalado en la desidia. En este caso, sólo hace falta voluntad política. La adjudicación está resuelta, sólo falta activarla. Mientras tanto, los huertos se degradan y la entidad está abandonada en el limbo", ha asegurado Notario, quien también ha denunciado que "la realidad es que este gobierno no cree ni en la renaturalización urbana ni en el autoconsumo. No quieren dar la cara".

Los huertos urbanos, que tienen como objetivo fomentar el autoconsumo y la agricultura urbana, fueron una iniciativa impulsada por el gobierno encabezado por Compromís. Entonces se pusieron en marcha 147 huertos repartidos en varios puntos de la ciudad: 84 en Malilla, 48 en la Rambleta y 23 en la parcela agrícola educativa. Además, el Ayuntamiento gestionaba otros huertos a través del Consell Agrari en Sociópolis. "Los huertos urbanos han tenido una acogida extraordinaria y una gran demanda, con largas listas de espera. Son espacios que favorecen la cohesión social, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Pero el Partido Popular no tiene nunca en cuenta lo que quiere la ciudadanía, no escucha y no le interesa la participación ciudadana y mucho menos los proyectos impulsados por el vecindario, los proyectos que crean comunidad. Por eso, no tiene entre sus prioridades la creación de nuevos huertos urbanos, de gestión pública o privada”, ha criticado la concejala de Compromís.

Petición a Catalá

Notario ha exigido al gobierno de Catalá que desbloquee inmediatamente la situación: "Desde Compromís defendemos la creación de huertos urbanos en los barrios y pueblos de València, porque son una herramienta potente para la renaturalización urbana, la educación ambiental y la inclusión social. Exigimos al gobierno municipal que deje las excusas y se ponga a trabajar por mejorar la vida de la gente".