Huelga de taxistas para Julio y para una fiesta con gran movilidad

La Federación Sindical del Taxi de València y provincia ha convocado un paro de nueve horas durante la noche de San Juan, el próximo 24 de junio, en protesta por la política tarifaria, una protesta que continuará todas las noches de los sábados del mes de julio.

El paro del taxi se desarrollará desde las 21:00 horas de la noche del día 23 hasta las 06:00 del 24, según ha anunciado la Federación, que reclama una mesa de trabajo para consensuar la Orden de tarifas urbanas y se actualicen todos los elementos que intervienen en las tarifas, además de aprobar suplementos en fechas especiales y para los nuevos servicios como la estación del AVE.

Dos años de negociación

La Federación denuncia que llevan "dos años de promesas y no ha cambiado nada" y por eso piden responsabilidades al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. En un escrito, afirman que cada día hay "más vehículos negros" haciendo el trabajo del taxi y es "evidente que se les permite" pero no pueden hacer transporte urbano, y que las tarifas no se actualizan "de forma adecuada".

Entre sus reivindicaciones, aseguran que las tarifas de València son "las más bajas" de las principales ciudades de España y cada año "hay más diferencia".

09/06/2025 10:16:53