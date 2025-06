Lucha sin cuartel contra las plagas en València: El curioso método para acabar con los chinches

La Concejalía de Sanidad y Consumo ha llevado a cabo esta semana una actuación específica en control de cucarachas en la pedanía de Poble Nou. Estas actuaciones se enmarcan en el enfoque técnico y preventivo que promueveel Ayuntamiento de València. “El control de plagas es un componente esencial de la salud pública urbana. Aplicamos criterios técnicos avanzados como la monitorización ambiental, el control integrado de vectores y la intervención preventiva para proteger la ciudad”, ha subrayado el concejal José Gosálbez.

Desde la Concejalía de Sanidad y Consumo se actúa de manera diaria en las plagas de cucarachas, mosquitos y ratas, que son las que afectan a la salud humana. En primavera, debido a las altas temperaturas y a la humedad a consecuencia de las lluvias, eclosionan los insectos.

Equipos activos

José Gosálbez ha detallado el número de equipos que combaten habitualmente las plagas en los distintos barrios y pedanías de la ciudad. Un total de 25 técnicos actúan en la red de alcantarillado público, en los jardines, en la huerta cercana a la ciudad, en las malladas, en las acequias, los imbornales y en edificios municipales. Del mismo modo, nueve equipos compuestos por 18 personas actúan contra las cucarachas en los 19 distritos de la ciudad, donde efectúan como mínimo dos tratamientos al año en las 75.000 trapas de la red de alcantarillado y los 65.000 registros de las aceras.

Igualmente, dos técnicos actúan contra los roedores en tres campañas desarrolladas a lo largo de cada año en los 617 dispositivos existentes en los jardines y en los 300 colocados en la huerta circundante de la ciudad.

Combatir a los chinches

Por lo que respecta a los mosquitos, la Sección de Control de Plagas destina un equipo compuesto por tres operarios, que actúa semanalmente en las malladas del Saler y en las acequias y, mensualmente, en los imbornales y en 36 zonas sensibles de la ciudad de València como hospitales, centros de salud, parques, jardines, estaciones de tren y de autobús.

Ante la aparición de chinches, un tipo de insecto inofensivo para el ser humano pero que genera molestias, los técnicos municipales han empleado un producto no insecticida que actúa por medios físicos, formando una fina película gelatinosa que asfixia al insecto al impedirle respirar.

Desde la Concejalía se hace un llamamiento a la colaboración vecinal. José Gosálbez ha afirmado que “vamos a seguir trabajando para que los propietarios de solares y huertos traten correctamente estas incidencias. Aunque estos insectos no representan una amenaza directa para la salud humana, es importante mantener un entorno limpio y controlado”, ha indicado el concejal.

El concejal ha explicado que “se trata de un producto innovador que no afecta a la salud humana ni al medio ambiente. Su acción consiste en inmovilizar a los chinches pegándolos al suelo, sin utilizar biocidas químicos”. El tratamiento se ha realizado mediante pulverización con mochila en las aceras.

Las polillas

Las polillas pueden suponer una molestia para las personas pero no son una plaga y en ningún caso afectan a la salud. “Las polillas pueden ser molestas pero no peligrosas. No obstante, desde el Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento se está atento a la evolución de la situación y en contacto con otros servicios municipales para observar la evolución”, ha explicado el concejal. Los técnicos municipales consideran que, según el ciclo vital de estos insectos, la situación terminará en breve puesto que se trata de una situación puntual debido a la eclosión primaveral.

El viernes, 6 de junio, la Concejalía de Sanidad y Consumo realizó una jornada de concienciación ciudadana con motivo del Día Mundial del Control de Plagas, desarrollando actividades educativas, informativas y lúdicas dirigidas principalmente a escolares. “Queremos visibilizar el trabajo técnico que realizamos diariamente y, al mismo tiempo, implicar a los más jóvenes en la prevención y detección precoz de plagas que pueden afectar a la salud pública”, ha destacado el edil.